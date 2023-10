Sie könnten bis zu 2000 Jahre alt sein: Gravuren in Form von menschlichen Gesichtern, die heutzutage normalerweise unter Wasser liegen. Doch seit Juli ist der Pegel des Rio Negro in Brasilien, eines der größten Zuflüsse des Amazonas, aufgrund anhaltender Dürre um 15 Meter gesunken - und die in Felsen gehauenen Figuren, die an Emojis erinnern, tauchten auf.