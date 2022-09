Global 3000

Stausee ohne Wasser: Extremdürre in Spanien

Hitze, Dürre, Trockenheit – das ist in Spanien allgegenwärtig. Bäume, Früchte und Getreide verdorren, Seen und Flüsse trocknen aus. In der Provinz Malaga im Süden des Landes ist der wichtigste Wasserspeicher betroffen. Der Stausee La Vinuela ist nur noch zu 11 Prozent gefüllt