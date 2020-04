Startup: Heimisches Gärtnern während Corona

Neu, innovativ, kreativ - ein "Out of the box"-Denken ist für den Erfolg vieler Start-ups essenziell. Bei dem Berliner Unternehmen Grüneo sieht das allerdings etwas anders aus. Für das junge Start-up ist es gerade wichtig, in der Box zu denken - und die richtigen Dinge darin zu verpacken.

Alicia Ferrer stammt aus der Nähe von Barcelona, Lena Müller aus dem bayerischen Hof. Für die Gründung ihres spanisch-deutschen Joint Ventures "Grüneo" haben sich beide in Berlin zusammengefunden. Während Ferrer einen Business- und Marketing-Hintergrund hat, bringt Müller ihre Kenntnisse in Gartenbau und Pflanzenwissenschaft in das Unternehmen ein.

Die Idee

Ihre Geschäftsidee ist es, Stadtbewohner - vor allem diejenigen ohne Garten und ohne Balkon - dafür zu begeistern, Pflanzen auf ihren Fensterbänken heranzuzüchten. Grüneo bietet fertige Schachteln mit allen Komponenten, die für einen erfolgreichen Indoor-Garten im Miniformat nötig sind.

Pflanzen auf der Fensterbank wachsen zu lassen, ist keineswegs langweilig, sagen die Gründerinnen

Einige mögen da vielleicht anmerken, dass es wahrscheinlich mindestens genauso aufregend ist, Farbe beim Trocknen zuzusehen wie Pflanzen beim Wachsen. Die beiden Start-up-Gründerinnen sind da natürlich anderer Meinung.

"In Europa wird es immer mehr zum Trend, dass sich die Menschen gesünder ernähren wollen. Und sie wollen verstehen, woher unsere Lebensmittel kommen, um bewusster zu essen", sagt Alicia Ferrer im DW-Gespräch. "Außerdem neigen junge Leute dazu, mehr Pflanzen zu kaufen, um ihre Wohnungen grüner zu machen. Wir bieten also eine innovative Möglichkeit, damit sie nicht nur ihr Zuhause dekorieren, sondern auch tatsächlich nutzen können, was sie da anpflanzen."

Was man bekommt

Im Rahmen einer bis zum 11. April verlängerten Crowdfunding-Kampagne bietet Grüneo derzeit zwei verschiedene Startersets an: Eine Kräuterbox mit lila Basilikum, Petersilie und Schnittlauch und eine Veggiebox mit den Samen von Kirschtomaten, mehrfarbigen Chilis und rotem Pflücksalat. Die Schachteln werden als Komplettpaket geliefert, inklusive Dünger, biologisch abbaubaren Töpfen, einem natürlichen Substrat und einer Einführung für Anfänger.

Für wen?

"Unsere Zielgruppe sind umweltbewusste Stadtmenschen, die einen Ausgleich zum stressigen Alltag und eine nützliche Beschäftigung für zuhause suchen", sagt Mitgründerin Lena Müller der DW. "Unsere Produkte sollen auch Familien mit Kindern ansprechen, sie sind ideal für Stadtgärtner oder auch für diejenigen, die einfach nur ein nützliches Geschenk suchen."

Neben dem Verkauf der Boxen über den Online-Shop sieht Grüneo großes Potenzial im B2B-Bereich und hat sich schon früh in der Kampagne an Einzelhändler und Unternehmen gewandt. Gerade letztere haben aufgrund der Corona-Krise nun jedoch oft mit Produktionsstopps und Haushaltsbeschränkungen zu kämpfen.

Die Grüneo-Gründerinnen Lena Müller und Alicia Ferrer (rechts)

Corona: gute und schlechte Auswirkungen

"Aber der positive Aspekt der aktuellen Krise ist, dass mit der zunehmenden Zahl von Menschen, die gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, viele nach alternativen Beschäftigungen in ihren Wohnungen suchen. Und da kommen wir ins Spiel", sagt Ferrer.

"Deshalb kann es durchaus sein, dass uns die Corona-Krise einen Aufwind verschafft", merkt Lena Müller an. "Weil die Menschen zuhause bleiben sollen, sind viele auf der Suche nach neuen Aktivitäten. Grüneo hilft beim Dekorieren der Wohnung und trägt gleichzeitig dazu bei, sie etwas grüner zu machen."

Video ansehen 02:01 Teilen Neue Gärten braucht die Stadt Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/387Q1 Neue Gärten braucht die Stadt – Urban Gardening in Berlin

Grün ist das Stichwort des Start-ups. Die Gründerinnen betonen, dass alles an ihren Boxen und deren Inhalten nachhaltig und umweltfreundlich ist.

So grün wie es nur geht

"Wir verwenden nur nachhaltiges Material und ermöglichen den Anbau von 100 Prozent biologischen Lebensmitteln - das ist genau das, was viele Menschen derzeit auf dem Markt suchen", sagt Alicia Ferrer.

Sie fügt hinzu, dass das Start-up ausschließlich nach Gartenbau-Lieferanten in Deutschland gesucht habe, um die Transportwege kurz zu halten. Und sie versichert, dass nirgendwo Kunststoffe verwendet werden - die Tüten sind aus Papier, die Töpfe aus Holzfasern und der Dünger aus pflanzlichen Zuckerproduktionsabfällen, ganz ohne Chemikalien.

"Die meisten Substrate auf dem Markt enthalten Torf, und beim Torfabbau werden Moore zerstört", sagt Müller. "Wir arbeiten mit alternativen Materialien und kommen vollkommen ohne Torf aus."

Eine Grüneo-Box beinhaltet alles, was es fürs Gärtnern in den eigenen vier Wänden braucht

Lena Müller weist auch darauf hin, dass die Käufer eine einzigartige Kundenbetreuung bekommen. "Da ist zum einen unser beigelegter Starter Guide, der die Kunden von der Aussaat bis zum Ernten begleitet", sagt sie, "und dann gibt es noch unseren 'Plant Coach Service' online, wo alle zusätzlichen Fragen schnell beantwortet werden."

Bisher gebe es bereits rund 300 Vorbestellungen für die Grüneo-Boxen, eine Menge, die die beiden Unternehmerinnen gerade noch selbst bewältigen können. Wenn alles nach Plan läuft, wird ihr Geschäft wachsen, und mit ihm das kleine Team.

Derzeit bedienen Ferrer und Müller noch vor allem den deutschen Markt, doch Kunden aus anderen europäischen Ländern haben sie bereits fest im Blick.