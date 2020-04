Starteten vor 150 Jahren: Die Ausgrabungen des antiken Troja

Eine griechische Armada segelt in den Osten. Ihr Ziel: Die nach Troja entführte Helena, die schönste Frau der Welt, zurück nach Griechenland zu holen. Zehn Jahre lang belagern sie die Stadt, doch erst mit einer List können sie sie erobern: Die Krieger verstecken sich in einem hölzernen Pferd, dass die ahnungslosen Bewohner Trojas hinter ihre Mauern ziehen. Es ist ihr Untergang.

Der griechische Dichter Homer machte aus dieser Geschichte der Antike Weltliteratur: Seine "Ilias" faszinierte unzählige Generationen, und so blieb die untergegangene Stadt in den Köpfen der Menschen lebendig. "Troja markiert trotz seiner Lage in Kleinasien den Anfang der europäischen Geschichte", sagt Ernst Baltrusch, Professor für Alte Geschichte mit dem Schwerpunkt Römische Geschichte an der FU Berlin, im DW-Gespräch. Homers 'Ilias' habe schon in der Antike eine große Bedeutung gehabt. "Über Griechen und Römer wurde die antike Begeisterung bis in die Gegenwart weitergetragen."

Auch Heinrich Schliemann war von Troja fasziniert. Im Buch "Weltgeschichte für Kinder" interessierte den damals Siebenjährigen besonders ein Bild der brennenden Stadt. Für den Jungen blieb es unvorstellbar, dass die Stadtmauern nicht mehr vorhanden sein sollten. Und so beschloss er, Troja auszugraben. Mehr als 40 Jahre hielt Schliemann an diesem Vorhaben fest, bis er am 9. April 1870 tatsächlich mit den Ausgrabungsarbeiten begann.

Heinrich Schliemann lebte von 1822 bis 1890

Geschäftsmann, Goldsucher und Archäologe

Für den Abenteurer war die Antike ein Lebenstraum, obwohl sein Karriereweg zunächst in eine andere Richtung verlief. Aufgewachsen in einer Pfarrersfamilie in Ostmecklenburg mit acht Geschwistern, trat Schliemann mangels einer weiterführenden Schulbildung eine Kaufmannslehre an. Über Umwege gelangte er nach Amsterdam, wo er als Bote in einem Kontor anfing. Dass es ihm leicht fiel, Sprachen zu lernen, kam ihm zugute. In nur einem Jahr lernte er Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch, dann kam Russisch dazu. Schliemann wusste seine Sprachkenntnisse geschickt einzusetzen.

Als er nach Russland umzog, machte er Geschäfte mit Munitionsrohstoffen und wurde damit reich. Er ging nach Paris, um zu studieren, lernte Altgriechisch und Latein. Eine Bildungsreise führte ihn 1868 nach Ithaka, wo er nach dem Palast des Odysseus grub. Von dort reiste er weiter ans Marmarameer.

Mit der "Ilias" in der Hand auf der Suche nach Troja

Schliemann war eine Mischung aus Fantast und verkanntem Genie. Ein Fantast, weil er mit einer "Ilias"-Ausgabe des antiken Dichters Homer in der Hand durch die Türkei zog und nach Troja suchte. Ein Genie, weil er im ausgehenden 19. Jahrhundert Forschungsmethoden erfand, die bis heute Anwendung finden. Seine deutschen Landsleute wussten seine Leistung allerdings lange Zeit nicht zu schätzen.

Bis heute ist Schliemann umstritten, wird häufig eher als Abenteurer denn als Archäologe bewertet. Er hatte kein Problem damit, seine Aufzeichnungen um eigene Erfindungen zu ergänzen. "Jeder Archäologe wird heute davor warnen, sich an Schliemann zu orientieren, weil er nicht nach den Standards der damaligen Archäologie vorgegangen ist", meint der Althistoriker Ernst Baltrusch.

Auch Schliemanns Konkurrent, die Archäologie-Koryphäe Ernst Curtius, habe ihn nie wirklich respektiert. Viele Forscher nahmen Schliemann übel, dass er seine Arbeiter ohne Rücksicht auf Verluste tiefe Gräben ziehen ließ, denn dabei wurden wichtige Siedlungsspuren unwiederbringlich zerstört. Zuspruch erfuhr Schliemann dagegen in England, wo man den am 6. Januar 1822 in Ostmecklenburg geborenen Forscher hymnisch als Entdecker des geheimnisvollen Trojas feierte.

Trojanischer Krieg – Mythos oder Realität?

Jahrtausende hat die Suche nach der Stadt angedauert. Aber keiner konnte den Nachweis erbringen, dass an Homers Epos vom Trojanischen Krieg etwas dran war. "Was bei Homer geschrieben steht und Schliemann als Grundlage für seine Archäologie genommen hat, ist bis heute umstritten", sagt Ernst Baltrusch. "Ob es diesen Krieg wirklich gegeben hat, weiß man nicht." Was Schliemann bedeutsam gemacht habe, sei seine wortwörtliche Auslegung der "Ilias" gewesen. "Er hat für dieses Buch Altgriechisch gelernt und ist dann losgezogen, um die Stätten zu finden. Schliemann ist von der Existenz des trojanischen Krieges ausgegangen."

1871 stieß der damals 49-jährige Schliemann unter dem Hügel Hisarlik in der Troas im heutigen Nordwesten der Türkei auf die vermeintlichen Überreste der Stadt Troja. Heinrich Schliemann war nicht der Erste, der glaubte, dass sich genau dort die von Homer beschriebene Stadt befand.

Gruppenbild mit Damen: Heinrich Schliemann (li) mit Besuchern am Königstor von Mykene

Bei den Grabungen auf dicke Mauern gestoßen

Der Brite Frank Calvert grub schon vor dem Deutschen in der Region. Beide lernten sich durch Zufall kennen. Calvert war Besitzer des Landes rund um den Hisarlik, hatte aber kein Geld mehr, um weiter zu graben. Die lange Siedlungsgeschichte der Stadt, die von 3000 v. Chr. bis ins Hochmittelalter reicht, erschwerte anfangs eine genaue Zuordnung der Funde. Calvert brachte Schliemann dazu, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hatte. Und 1872 war sich Schliemann sicher: Die dicken Mauern, die er ausgrub, gehörten zur Befestigungsanlage von Troja.

Zunächst stieß Schliemann auf Gefäße, die nicht zu Homers Beschreibungen passten. Dann buddelte er die meterhohen Reste der prähistorischen, zu Ruinen verfallenen Stadt aus. Zu seinen bedeutendsten Funden zählte im Jahr 1873 der "Goldschatz des Priamos", wie ihn Schliemann taufte. Er schmuggelte ihn außer Landes und schenkte ihn den Deutschen. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs gelangte der Schatz nach Russland und galt lange Jahre als verschollen. Heute wird er im Puschkin-Museum in Moskau verwahrt.

Doch nicht Agamemnons Maske

Leider irrte sich Schliemann. Es handelte sich nämlich nicht um den "Schatz des Priamos". Sein Goldfund stammte vielmehr aus einer unbekannten Hochkultur, die rund 1250 Jahre älter ist als Troja. Auch in Mykene, wo Schliemann von 1874 bis 1876 grub, saß er einem bedauerlichen Irrtum auf: Die Goldmaske, die er dort ausgrub, gehörte nicht dem mykenischen Heerführer Agamemnon.

Trotzdem verzieh ihm die Nachwelt seine Fehleinschätzungen. Heinrich Schliemann, der am 26. Dezember 1890 in Neapel starb, wird heute weltweit verehrt. "Unabhängig von seinem archäologischen Vorgehen, ist Schliemann natürlich für alle Zeit mit dem Namen Troja verbunden", sagt der Historiker Ernst Baltrusch. "Er ist wegen seiner Troja-Arbeit sicher der allgemein bekannteste Archäologe."