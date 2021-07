Starkes Italien fordert die Furia Roja

ITALIEN - SPANIEN -:- (Anstoß 21:00 Uhr MESZ)

----------

Ausgangslage:

Der viermalige Weltmeister trifft Im Wembley-Stadion in London auf den dreimaligen EM-Champion, es ist das Duell der zwei besten Offensiven in diesem Turnier. Das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien verspricht Spektakel und einen großen Fußball-Abend. "Es wird ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften versuchen werden, ihren Stil auf den Platz zu bringen", kündigte Italiens Verteidiger Leonardo Bonucci an.

Die Azzurri gehen nach starken Turnier-Leistungen als leichter Favorit ins Duell, aber auch die Furia Roja hat sich nach schleppendem Beginn ins Turnier gekämpft.

Stimmen der Trainer:

Roberto Mancini war auch am Tag vor dem Halbfinal-Klassiker total entspannt. "Wir haben beide ein gutes Turnier gespielt, die Chancen sind ausgeglichen", prognostizierte der 56-Jährige, der Italien nach der verpassten WM 2018 übernahm und innerhalb von drei Jahren wieder zu einem Titelkandidaten formte. Mancinis Umstellungen fruchten schon bei diesem Turnier: Das Team spielt mutig nach vorne, verteidigt konsequent und setzt den klaren Plan des Trainers auf dem Platz um.

Luis Enrique blieb sich vor und während des Turniers treu. Der 51 Jahre alte Ex-Profi, der mit dem FC Barcelona auf Klub-Ebene alles gewonnen hat, ruht in sich. Er nahm nur 24 statt der 26 möglichen Spieler mit - keiner von ihnen spielt bei Real Madrid. "Luis Enrique, der Anführer, der eine Mannschaft aus dem Nichts erschaffen hat", schrieb die spanische Sportzeitung "Sport" jüngst. Die Frage, wer seinen Stil durchbringe, werde entscheidend sein, sagte Enrique . "Unser Ziel ist klar, wir wollen den Ball, wir brauchen ihn. Aber man genieße es auch, den Ball laufen zu lassen. "Das ist der erste Kampf, der gewonnen werden muss." Der dreimalige Europameister Spanien werde sich daher auch gegen das bislang so starke Italien nicht zu sehr nach dem Gegner richten. "Ich konzentriere mich auf das, was wir auf dem Platz erreichen wollen", sagte Enrique: "Wir müssen uns auf unsere Arbeit fokussieren und den Rest ausblenden."

Spaniens Coach Luis Enrique jubelt im EM-Spiel gegen die Slowakei, das mit 5:0 gewonnen wurde

Die historischen Höhepunkte:

WM-VIERTELFINALE 1934: Nach einem 1:1 in Florenz wird das Duell einen Tag später wiederholt - ein Skandalspiel: Beim 1:0-Siegtreffer durch Giuseppe Meazza wird der spanische Torhüter klar behindert. Den Gästen werden zudem zwei Elfmeter und zwei eindeutige Tore verweigert. Für die Azzurri ist es ein Riesenschritt auf dem Weg zum ersten Weltmeister-Titel.

EM-VORRUNDE 1980: 0:0 im ersten Vorrundenspiel. Torwart Luis Arconada rettet den einzigen Turnierpunkt für Spanien, das frühzeitig ausscheidet. Gastgeber Italien verliert später das letzte Spiel um Platz drei der EM-Geschichte nach Elfmeterschießen gegen die Tschechoslowakei.

EM-VORRUNDE 1988: Und wieder spielt Italien Schicksal für den großen Rivalen. Spanien scheitert im Frankfurter Waldstadion vor allem an Torhüter Walter Zenga - der heutige Teammanager Gianluca Vialli erzielt das Siegtor zum 1:0. Spanien muss wieder einmal vorzeitig nach Hause fahren. Italien unterliegt dann im Halbfinale der UdSSR mit 0:2.

WM-VIERTELFINALE 1994: Ein wüstes Spiel. Roberto Baggio trifft in der letzten Minute zum 2:1 für Italien. Mauro Tassotti bricht Luis Enrique in der Nachspielzeit mit einem Ellbogencheck das Nasenbein. Schiri Puhl aus Ungarn sieht es nicht, Tassotti wird später für acht Spiele gesperrt. Italien unterliegt im Endspiel Brasilien im Elfmeterschießen nach Roberto Baggios legendärem Fauxpas.

EM-VIERTELFINALE 2008: Für Spanien war diese Partie die Wende einer bis dato eher unglücklichen Historie und vielleicht die Geburtsstunde des Traumteams um Iniesta, Xavi und Iker Casillas. Nach einem 0:0 siegt die Mannschaft von Trainer Luis Aragónes im Elfmeterschießen. Casillas hält zwei Elfmeter zum 4:2 und sagt später einmal über jene Begegnung: "Das ist meine beste Erinnerung mit der Nationalmannschaft. Sie steht noch über der Weltmeisterschaft von Südafrika. Luis hat damals 2008 die Wurzeln für die Zukunft des spanischen Fußballs gelegt." Und: Es war der erste Pflichtspielsieg der Furia Roja gegen Italien überhaupt.

Das Duell zwischen dem Italiener Gianluca Zambrotta (l.) und Spaniens David Villa bim EM-Viertelfinale 2008

EM-FINALE 2012: Mit einem 4:0 fegt Spanien die Squadra Azzurra vom Platz. David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres und Juan Mata schießen die Tore im Olympiastadion von Kiew.

EM-ACHTELFINALE 2016: Das neue Italien von Antonio Conte überrascht den Titelverteidiger - und wirft ihn aus dem Turnier. Beim 2:0 im Stade de France erzielen Graziano Pellè und der heutige Kapitän Giorgio Chiellini die Tore. Italien scheitert später in einem epischen Elfmeterschießen im Viertelfinale an Deutschland.

ck/og (dpa, sid)