Starkes Übergewicht kann Mutter und Kind schaden

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO hat Fettleibigkeit "epidemische Ausmaße" erreicht. Unter Adipositas, also Fettleibigkeit, könnte bis 2035 bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung leiden. Das sind mehr als vier Milliarden Menschen laut World Obesity Atlas 2023 .

Immer mehr Schwangere sind übergewichtig

Entsprechend nimmt auch die Zahl schwangerer Frauen mit Übergewicht weltweit deutlich zu. In den USA zum Beispiel bringen rund zwei Drittel der Frauen zu Beginn der Schwangerschaft zu viel Gewicht auf die Waage.

"Wir bewegen uns in Deutschland immer weiter in diese Richtung", so Regina Ensenauer, die Leiterin des Instituts für Kinderernährung am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe. In Deutschland gehen laut Daten der Bundesauswertung "Perinatalmedizin: Geburtshilfe" fast 44 Prozent der Frauen bereits mit Übergewicht oder Adipositas in die Schwangerschaft. 2014 waren es noch 35 Prozent.

Bereits während der Schwangerschaft entscheidet sich, was dem Kind später schmeckt. Bild: Markus Scholz/picture alliance

Folgeschäden bei Kindern durch Fehlprägung

Starkes Übergewicht der Mutter kann sich unmittelbar auf das noch ungeborene Kind auswirken. Es komme zu einer Fehlprägung bei den Nachkommen, die sich während ihrer Entwicklung im Mutterleib an die Überernährung anpassen müssen, sagt Regina Ensenauer.

"Die ersten tausend Tage - von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des zweiten Lebensjahres - sind entscheidend", betont die Wissenschaftlerin. "Auch dafür, was dem Kind später schmeckt. Schon früh in der Entwicklung sind die Geschmacksknospen voll funktionsfähig, und über das Fruchtwasser nimmt der Fötus Stoffe aus der Ernährung der Mutter auf."

Der Nachwuchs von übergewichtigen Schwangeren habe deshalb eine große Wahrscheinlichkeit, selbst dick zu werden und frühzeitig Folgeerkrankungen wie Diabetes Typ-2 oder Herzprobleme zu bekommen, so die Medizinprofessorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Starkes Übergewicht als Risiko für Mutter und Kind

Bei stark übergewichtigen Müttern steigt auch das Risiko für die Entstehung einer Schwangerschaftsdiabetes (Typ-4-Diabetes) und auch das Kind kann durch eine Überernährung zuckerkrank werden.

Mutter und Kind können durch Überernährung zuckerkrank werden. Bild: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Außerdem nimmt bei stark übergewichtigen Frauen das Risiko für Schwangerschaftserkrankungen deutlich zu. Dazu zählen Schwangerschaftsvergiftung (Präeklampsie), Thrombosen oder schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehl- und Frühgeburten sowie von Kaiserschnitten deutlich, weil Kinder von stark übergewichtigen Frauen oft mit einem höheren Geburtsgewicht zur Welt kommen.

Gesunde Gewichtszunahme in der Schwangerschaft

Eine deutliche Gewichtszunahme während der Schwangerschaft ist normal und wichtig, um Mutter und Kind ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. Aber eine werdende Mutter muss nicht "für zwei essen", wie ihr vielleicht oftmals geraten wird. Denn pro Tag brauchen werdende Mütter nur rund zehn Prozent mehr Kalorien als vor der Schwangerschaft.

Normalgewichtige Frauen legen im Laufe der Schwangerschaft durchschnittlich etwa 11,5 bis 16 Kilogramm zu. Das Gewicht setzt sich so zusammen: Das Baby wiegt bei der Geburt im Durchschnitt rund 3500 Gramm, die Plazenta wiegt ca. 650 Gramm, die Gebärmutter ca. 1300 Gramm. Die zusätzliche Blutmenge wiegt etwa 1250 Gramm, das Fruchtwasser ca. 1000 Gramm, die zusätzlichen Fettdepots bringen ca. 1700 Gramm und die angesammelten Flüssigkeiten ca. 2000 Gramm auf die Waage.

Ergibt in der Summe ca. 11.400 Gramm, weshalb werdenden Müttern empfohlen wird, maximal zwölf Kilo während der Schwangerschaft zuzunehmen. Bei mehr als 20 Kilogramm Gewichtszunahme ist die Ursache oftmals eine falsche oder übermäßige Ernährung. Deshalb sollten Frauen während der Schwangerschaft ihre Gewichtszunahme regelmäßig überwachen lassen.