Starke Zunahme antibiotikaresistenter Keime in Indien

In Indien steigt die Verbreitung von Antibiotika resistenten Keimen stark an. Das berichtet Sebastian Manns, Korrespondent des ARD-Hörfunkstudios in Neu-Delhi undindische Medien am 5. Juni 2019.

Eine Studie der indischen Gesundheitsbehörden habe ergeben, dass zwei Drittel der Testpersonen Bakterien im Körper aufgewiesen haben, die nicht mehr auf die Behandlung durch Antibiotika reagieren.

In Deutschland liegt die Zahl laut Untersuchungen bei etwa zehn Prozent der Bevölkerung. In Europa soll es jährlich etwa 33.000 Todesfälle aufgrund von Antibiotika-Resistenzen geben.

Starker Einsatz in der Tiermast

Allerdings ist der Anteil bei Menschen, die in der Landwirtschaft – insbesondere die Tiermast – arbeiten deutlich höher, etwa bei 21 Prozent.

Das liegt daran, dass in der Tiermast häufig Antibiotika eingesetzt werden, um den Ausbruch von Epidemien zu vermeiden.

Gerade in der Tiermast entwickeln sich häufig resistente Keime

Auch in Indien trägt der steigende Fleischkonsum wahrscheinlich zur wachsenden Antibiotika-Resistenz bei.

Große Teile der indischen Bevölkerung sind aufgrund ihres Glaubens eigentlich Vegetarier. Mit zunehmendem Wohlstand nimmt allerdings auch der Appetit auf Fleisch zu.

Rezeptfrei, ohne ärztliche Anleitung

In Indien hat die rapide Ausbreitung resistenter Keime allerdings auch andere Gründe.

Die Autoren der Studie sehen einen zweiten wichtigen Grund darin, dass Antibiotika auch bei Menschen unsachgemäß und viel zu häufig eingesetzt werden.

Die gefährlichsten Super-Keime Candida auris Candida auris ist ein sich verbreitender Hefepilz. Gegen Fungizide, die bisher erfolgreich zur Bekämpfung von Candida Pilzen eingesetzt wurden, ist er bereits multiresistent. Er tauchte bisher auf fünf Kontinenten auf und war so schwer loszuwerden, dass einige Krankenhäuser schließen mussten, um ihn zu beseitigen.

Die gefährlichsten Super-Keime Pseudomonas aeruginosa Dieses hochresistente Bakterium wurde von der WHO als eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit eingestuft. Außerdem ist es eines der häufigsten Krankenhauskeime. Es ist insbesondere für immungeschwächte Menschen gefährlich, doch auch gesunde Menschen können Ohr- oder Hautinfektionen bekommen, wenn sie mit ihm in Kontakt kommen.

Die gefährlichsten Super-Keime Neisseria gonorrhea Gegen Tripper gibt es keinen Impfstoff, daher sind Antibiotika die einzige Option zur Behandlung der Infektion. Doch die sexuell übertragbare Krankheit ist zunehmend resistent gegen die Medikamente, die normalerweise bei der Therapie zum Einsatz kommen. Zwei Fälle von sogenannter Super-Gonorrhö wurden 2018 in Australien und zwei weitere Anfang 2019 in Großbritannien gemeldet.

Die gefährlichsten Super-Keime Salmonellen Eine Infektion mit Salmonellen kann verschiedene Erkrankungen auslösen, etwa Typhus, Paratyphus oder Darmentzündungen. In den letzten Jahrzehnten ist ein hochansteckender, antibiotikaresistenter Stamm entstanden. In Asien und Afrika gibt es zum Beispiel immer wieder Epidemien der medikamentenresistenten Bakterien, die sich durch kontaminierte Lebensmittel oder durchs Wasser verbreiten.

Die gefährlichsten Super-Keime Acinetobacter baumannii Dieser Erreger kommt häufig in Böden und Gewässern vor. Für gesunde Menschen ist er weitestgehend ungefährlich. Doch bei schwerkranken und schwachen Personen kann der Keim schwere Lungenentzündungen, Wundinfektionen und Blutvergiftungen (Sepsis) mit tödlichen Verläufen verursachen. Aus diesem Grund erleiden besonders Patienten auf Intensivstationen häufig Acinetobacter-Infektionen.

Die gefährlichsten Super-Keime Arzneimittelresistente Tuberkulose Mycobacterium tuberculosis ist eine der weltweit häufigsten Infektionskrankheiten mit mehr als 1,7 Millionen Todesfällen pro Jahr. Es wird geschätzt, dass bis zu sechs Prozent aller neuen Tuberkulose-Fälle weitgehend medikamentenresistent sind und nicht mehr auf die wirksamsten Behandlungsmethoden reagieren. Autorin/Autor: Charli Shield (hf)



Die Behörden befürchten dass zahlreiche Krankheiten einen deutlich gefährlicheren Verlauf nehmen könnten, wenn sie nicht mehr mit einem Antibiotikum behandelt werden können.

Indien gilt als einer der größten Absatzmärkte für Antibiotika weltweit. Das Gesundheitssystem ist allerdings schlecht ausgebaut. Medikamente werden häufig ohne ärztliche Beratung eingenommen. Außerdem gibt es Antibiotika rezeptfrei.

In Deutschland hingegen sind Antibiotika verschreibungspflichtig. Ärzte achten darauf, dass Patienten diese über einen längeren Zeitraum einnehmen, um zu verhindern, dass die Medikamente bei einer Linderung der Beschwerden zu früh abgesetzt werden und Bakterien dann die Möglichkeit haben, Resistenzen zu entwickeln.

Viele Menschen in Indien setzen Antibiotika auch ein, um leichte Krankheiten wie Erkältungen mit ihnen zu bekämpfen. Gegen solche meist viralen Infektionen helfen Antibiotika aber gar nicht.

Diese Situation führt nach Meinung der Forscher dazu, dass Indien zu einem Brennpunkt für Antibiotikaresistenz geworden ist.

