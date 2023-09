In Griechenland wüteten während des Sommers erst Waldbrände, nun tobt Sturmtief "Daniel" über Teile des Landes. In der griechischen Stadt Vólos sperrte die Polizei wegen der starken Regenfälle die Innenstadt ab. "Ich befürchte, dass es die sorglosen Sommer, wie wir sie kennen, nicht mehr geben wird", so der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.