Starke Töne: Pop mit Haltung

Kultur.21 trifft Pop-Musiker mit Haltung - von Alyona Alyona über Zoe Wees bis Rammstein.





Neue deutsche Härte: Rammstein

Sie sind Deutschlands größter Pop-Export: hart, laut und provokativ. Diese Woche erscheint das neue Rammstein Album "Zeit". Grund genug, sich die 1994 gegründete Band zwischen brachialem Sound und doppeldeutiger Lyrik einmal genauer anzuschauen.

Widerständige Patriotin: Alyona Alyona

Vor dem Krieg rappte Alyona Alyona über Selbstliebe und Feminismus und wurde zur Pop-Ikone - weit über die Ukraine hinaus. Jetzt kämpft die ehemalige Kindergärtnerin in sozialen Medien um Aufmerksamkeit für den Krieg und die Freiheit in ihrer Heimat.

Rap Against War : Oxxxymiron

Er ist einer der bekanntesten Rapper in Russland: Oxxxymiron alias Miron Yanovich Fyodorov. Aus Protest gegen Putins Angriffskrieg hat er seine Russland Tournee gecancelt und ruft Russen und Ukrainer auf, zusammenzustehen - für den Frieden.

Rebellion und Begehren: Fotos von Bryan Adams

Als Sänger, Songwriter und Komponist ist Bryan Adams weltberühmt. Doch der kanadische Popstar hat sich auch als Fotograf einen Namen gemacht. Er porträtiert nicht nur Kolleg*innen aus dem Showbusiness, sondern auch Obdachlose oder Kriegsveteranen.

Musik als Therapie

Schmerz und Wut: Mit sehr persönlichen Songs über eine Kindheit mit Epilepsie oder falsche Schönheitsideale startete Zoe Wees eine Weltkarriere. Inzwischen wird sie als "German Wunderkind" und als "Role Model" gefeiert.

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 23.04.2022 – 08:00 UTC

SA 23.04.2022 – 13:03 UTC

SA 23.04.2022 – 19:30 UTC

SO 24.04.2022 – 00:00 UTC

SO 24.04.2022 – 05:00 UTC

SO 24.04.2022 – 17:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 23.04.2022 – 13:03 UTC

SA 23.04.2022 – 19:30 UTC

SO 24.04.2022 – 00:00 UTC

SO 24.04.2022 – 05:00 UTC

SO 24.04.2022 – 17:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3