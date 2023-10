Starke Stimmen. Ein Literatur Spezial

Und wir reisen nach Slowenien, Gastland der diesjährigen Buchmesse.

Bild: Nicholas Hunt/Getty Images for Christian Dior Couture

Friedenspreis für Salman Rushdie

Er ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Freiheit des Denkens. Dafür zahlt er einen hohen Preis. Seit 1989 eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen wurde, lebt Rushdie in Gefahr. 2022 überlebt er einen Mordanschlag. Begegnung mit einem Unbeugsamen.

Bild: DW

Shortlist 2023: Mein Vater, die Leerstelle

Necati Öziris Roman kreist um den abwesenden den Vater, der in die Türkei verschwunden ist. An ihn richtet sich die sterbende Hauptfigur in “Vatermal”. Eine Geschichte über eine Migrantenfamilie - wütend, traurig und sehr nah am Leben erzählt.

Bild: DW

Shortlist 2023: Toxische Liebe

Sie ist schön und begabt: Warum nur kommt sie nicht los von diesem Mann, der sie erniedrigt und schlägt? Terézia Mora erforscht mit "Muna oder die Hälfte des Lebens" die Abgründe einer Beziehung und räumt auf mit einfachen Wahrheiten.

Bild: DW

Shortlist 2023: Die Frau im goldenen Kleid

In diesem Roman verschiebt sich die Wirklichkeit zweier Freunde gehörig. Das hat auch mit einer mysteriösen Influencerin zu tun. Ulrike Sterblich hat mit “Drifter” einen lässigen Roman über die Medienbranche geschrieben, voller verrückter Wendungen.

Bild: DW

Shortlist 2023: Das Schweigen einer Mutter

Die 1944 in Frankreich geborene Sylvie Schenk nähert sich in “Maman” behutsam dem Schicksal ihrer Mutter, eines Adoptivkinds. Eine Suche nach der Wahrheit, die sie selbst erst spät herausfand, und ein Versuch, zu verstehen - ohne Groll.

Bild: Annette Hauschild

Shortlist 2023: “Die Möglichkeit von Glück”

Eine junge Frau aus der ehemaligen DDR versucht die Gewalt zu verstehen, die sich durch Geschichte ihrer Familie zieht. Schonungslos erkundet Anne Rabe die Traumata und Selbstlügen in den Biographien einer ganzen Generation.

Bild: Anna Breit

Buchpreis 2023 für Tonio Schachingers "Echtzeitalter"

Ausgerechnet in einem Elite-Internat ist Till gestrandet. Umgeben von Snobs und einem despotischen Lehrer taucht er ab in die Welt eines Computerspiels. Witzig und zugleich einfühlsam erzählt Tonio Schachinger von Machtmissbrauch und Rebellion.

Bild: Sieghart Mair/Zoonar/picture alliance

Am Schnittpunkt der Kulturen: Literarisches Slowenien

Nur ca. 2 Millionen Einwohner hat Slowenien, ehemals Teil des Vielvölkerstaates Jugoslawien. Kriege und die Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kommunismus prägen die slowenische Literatur. Eine Reise zu grandiosen Landschaften und spannenden Autoren.

