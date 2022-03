Starke Frauen weltweit

Global 3000 hat in Kenia, dem Iran und Indien drei von ihnen getroffen.

Kenia: Habiba Tadicha, Geschäftsfrau und Naturschützerin

Sie stiftet Frieden, wenn es mal wieder Streit um die spärlichen Weidegründe gibt. Sie verschafft der Natur ihren Platz als ehemalige Vorsitzende eines großen Naturschutzgebietes und setzt sich für die Rechte der Frauen ein, deren bestes Beispiel sie selbst ist. Ein Porträt einer starken Frau im Norden Kenias.

Iran: Eine Frau ergreift die Dürre als Chance

Atekeh Nobaghi suchte nach Wegen, Landwirtschaft betreiben zu können. Trotz anhaltender Dürre im Iran. Sie startete eine Kamelzucht. Damit ist sie im Iran eine absolute Ausnahme. Doch mittlerweile hat Atekeh Nobaghi sogar Arbeitsplätze für die Dorfbewohner geschaffen.

Indien: Mit Comics das Leben von Frauen ändern

Die Illustratorin und Buchautorin Ita Mehrotra glaubt daran, dass Kunst Leben verändern kann. In ihren Büchern setzt sie sich für Frauenrechte ein und erschafft für sie Identifikationsfiguren. Ihre Comics erreichen so auch Frauen am Rande der indischen Gesellschaft.

Elfenbeinküste: Hoffnung digitale Landwirtschaft

Klimawandel, Landdegradation und Abholzung haben die Natur in der Elfenbeinküste schwer geschädigt. Viele Bauern sorgen sich um ihre Zukunft. Neue Hoffnung bringt die Digitalisierung. Drohnen kartieren den Boden, um den Wald zu schützen, Apps geben Rat zum Anbau und digitale Marktplätze helfen, Ernteverluste zu vermeiden.

