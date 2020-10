Starfotograf Helmut Newton - eine Hommage

Er war einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, Flüchtling und Superstar, gefeierter Porträtist des Bundeskanzlers und geschmähter Aktfotograf: Am 31. Oktober 1920 kam in Berlin der Fotograf Helmut Newton auf die Welt.

Schon seinen Eltern macht es Helmut Neustädter, wie Newton eigentlich hieß, nicht leicht. Obwohl der behütet aufgewachsene Junge das Gymnasium besucht, entscheidet er sich früh dazu, Fotograf zu werden. Gegen den Willen seines wohlhabenden Vaters, eines Knopffabrikanten, geht der 16-Jährige Helmut 1936 bei der erfolgreichen Modofotografin Yva (bürgerlicher Name: Else Ernestine Neuländer-Simon) in Lehre. Als es nur zwei Jahre später zu den vom Nazi-Regime organisierten Novemberprogromen kommt, flieht der jüdischstämmige Fotograf mit zwei Kameras im Gepäck über Singapur nach Australien. Seine Eltern wird er nie wieder sehen.

Beruflichen Anfänge als Mode- und Porträtfotograf

In Australien arbeitet Helmut Neustädter zunächst fünf Jahre als einfacher Soldat und Lastwagenfahrer für die Armee. Dann eröffnet Newton, wie er sich jetzt nennt, ein kleines Fotostudio in Melbourne. 1947 lernt er dort die Schauspielerin June Brunell kennen, ein Jahr später heiraten die beiden.

Die Fotoshootings von Newton waren bis ins letzte Detail durchgeplant: Der Starfotograf fotografierte analog und wollte nicht viel Filmmaterial verschwenden.

Und auch beruflich läuft es: Newtons Porträt- und Modefotografie wird immer gefragter, er reist in den 1950 Jahren viel durch Europa, arbeitet neben anderen Magazinen für die britische, australische und schließlich 1961 auch für die französische Modezeitschrift "Vogue".

Zu der Zeit ist Newton zwar ein erfolgreicher Werbe-, Porträt- und Modefotograf, aber noch nicht die Ikone, als die er später berühmt werden sollte. "Bevor er den jungen Dingern die Kleidung auszog", resümierte Ehefrau June 2016, "war er ein Modefotograf, ein Bildermacher, den man mieten konnte. Diese ganze Nacktheit, für die man ihn heute kennt, das kam erst viel später."

Mit dem Akt kam der Weltruhm - und Kritik

Die von June angesprochene entscheidende Erweiterung von Newtons Werken kommt in den 1970er Jahren. Die sexuelle Revolution im Rücken, wendet sich Newton vermehrt der Aktfotografie zu und inszeniert seine Modelle dabei in einer Ambivalenz, die bis heute für Polarisierung sorgt.

Oft inszenierte Newton seine Modelle als kalte, weibliche Ikonen - etwa in seinem Werk "Charlotte Rampling als Venus im Pelz".

Auf der einen Seite erscheinen seine Fotomodelle als selbstbestimmte, machtvolle Ikonen: große und starke Frauen, in Schwarz-Weiß eingefangen und mit harten Schatten versehen. Aus seiner Bewunderung für Leni Riefenstahl macht Newton nie einen Hehl.

Gleichzeitig erzählen seine Bildern auch immer wieder Geschichten von weiblicher Unterwerfung. Newton liefere einer verunsicherten Männerwelt einen neu geschärften Blick auf die erstarkenden Frauen, warf ihm deshalb die Feministin Alice Schwarzer vor: "Eine schwache Frau unterwerfen - wie uninteressant. Eine starke Frau brechen - echt scharf."

Zeitlose Fotografien entlarven Betrachter

Bis heute beeinflussen die Kompositionen von Newton Fotografen auf der ganzen Welt. Aber auch für einen schnellen Schnappschuss sind sie geeignet.

Newtons Arbeiten loten im Zusammenhang mit nackten Körpern immer wieder das Spiel von Macht und Verführung aus. Die Geschichte hinter seinem bekanntesten Fotoprojekt, "Big Nudes" (großformatige Nacktbilder) zeigt, das er sich nicht um Konventionen seiner Zeit schert: Inspiriert von Berichten der lebensgroß aufgezogenen Aufnahmen von Mitgliedern der Roten-Armee-Fraktion (RAF) in den Räumen einer Anti-Terror-Einheit, begann er 1982 unter dem Arbeitstitel "The Terrorists" damit, frontale und leicht untersichtige Aufnahmen von martialisch stilisierten Frauenkörpern zu machen. Die überlebensgroße Präsentation der Nacktbilder wird als neuer Einfall begeistert aufgenommen.

Die eigentliche Genialität Newtons liegt wohl darin, dass sich seine Fotografien einer eindeutigen Einordnung verweigern: Ausbeutung und Emanzipation, Voyeurismus und Erotik, Unterwerfung und Macht liegen eng beieinander. Häufig ist nicht klar, wo die Wirklichkeit endet und die Inszenierung beginnt.

Superstar unter den Fotografen

Newton, der seine Unangepasstheit und Gleichgültigkeit schon früh kultiviert, kommen Diskussionen über seine Fotografien gerade recht. Er ist zum Superstar unter den Fotografen aufgestiegen, lebt mittlerweile in Monaco und Hollywood.

Newtons Porträt des Sängers David Bowie entstand 1983 in Monte Carlo und hängt hier im Museum für Fotografie der Helmut-Newton-Stiftung in Berlin.

Zwischenzeitlich sollen seine Tagessätze bei 10.000 Mark gelegen haben. Er porträtiert David Bowie und Mick Jagger ebenso wie Anita Ekberg und Catherine Deneuve, aber auch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Als der begeisterte Sammler von Luxuswagen am 23. Januar 2004 im Alter von 83 Jahren bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben kommt, ist die Bestürzung und Anteilnahme weltweit groß. Beim Trauerzug zum Ehrengrab von Newton in Berlin wird die Witwe June von Berlins Regierendem Oberbürgermeister Klaus Wowereit und Bundeskanzler Schröder begleitet.

Wenige Monate zuvor hatte Newton der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin seine Werke vermacht. Deutschland habe er nie vermisst, sagte Newton einmal, Berlin aber schon.

Jubiläumsausstellung in Geburtsstadt Berlin

Nur folgerichtig ist es deshalb, dass die Bilder des Starfotografens zu seinem 100. Geburtstag in Berlin ausgestellt werden: Vom 31. Oktober bis zum 8. November werden bei einer Outdoor-Ausstellung im "Kraftwerk" auf einer 85 Meter langen Wand rund 30 Motive aus allen Schaffensperioden des Fotografen präsentiert.

Zudem sollen berlinweit 250 Plakate mit Newton-Motiven zu sehen sein. Nur auf die Nacktheit wolle man verzichten, so die Organisatore, man wolle Auseinandersetzungen vermeiden. Newton selbst hätte das wohl anders entschieden.