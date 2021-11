DW Nachrichten

"Star Trek"-Ikone William Shatner fliegt ins All

Auf der Leinwand bestritt William Shatner als "Captain Kirk" unzählige Abenteuer im Weltraum. Nun flog der 90-jährige Schauspieler an Bord einer "New Shepard"-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos tatsächlich ins All.