Staatsballett Berlin: Tänzerin geht gegen Rassismus vor

Eine Schwarze im "Corps de Ballet" sei nicht ästhetisch und die Gruppe dadurch nicht homogen - diese und weitere rassistische Bemerkungen sollen von einer Ballettmeisterin des Berliner Staatsballetts stammen. Mit dem Vorwurf ging Ensemblemitglied Chloé Lopes Gomes an die Öffentlichkeit. Sie äußerte sich dazu erstmals am 20.11.2020 gegenüber dem Magazin "Der Spiegel". Die französische Tänzerin kam 2018 zumBerliner Staatsballett - als erstes und bis heute einziges - schwarzes Mitglied. Die Ballettmeisterin soll sie wiederholt rassistisch diskriminiert haben. So verlangte diese von Lopes Gomes, dass sie sich für Tschaikowskys Ballett"Schwanensee" weiß schminken solle.

Ein brisantes Thema, denn Whitefacing, also das Weißschminken von schwarzen Menschen, verstieß unter dem ehemaligen Intendant Johannes Öhman gegen die Hauspolitik des Balletts, in dem auch andere People of Colour tanzen. Nachdem Öhman das Berliner Staatsballett im Dezember 2019 verlassen hatte, habe die Ballettmeisterin aber genau das von Lopes Gomes gefordert. Ihre Reaktion darauf schildert die 29-jährige Französin in einem Interview mit der European Broadcasting Union (EBU) wie folgt: "Ich habe mich sehr einsam gefühlt und war traurig, dass keiner da war, um mich davor zu schützen."

"La Bayadère" am Berliner Staatsballett: Das Corps de ballet zeigt Harmonie in technischer Perfektion

"Jegliche Form von Diskriminierung nicht tragbar"

Die Intendanz des Berliner Staatsballetts wollte sich auf DW-Anfrage nicht zu dem Fall äußern. In einem Statement zu den Rassismus-Vorfällen heißt es: "Jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus sind in unserer Compagnie nicht tragbar." Man habe gedacht, die internationale Diversität - schließlich arbeite man mit 91 Tänzern und Tänzerinnen aus mehr als 30 Nationen zusammen - sensibilisiere "bereits ausreichend für Rassismus- und Diskriminierungsproblematiken".

Das war wohl nicht der Fall - darum läuft derzeit eine Untersuchung, um diskriminierendes Verhalten innerhalb des Ensembles aufzudecken.

Außerdem erscheine mit Blick auf die Zukunft, die "Möglichkeit, unsere Compagnie neu auszurichten und nach vorn zu sehen, auch um eine geschützte und wertschätzende Atmosphäre für alle Mitarbeiter*innen, vom Corps de Ballet über die Ersten Solist*innen bis hin zur Produktion und Verwaltung, zu schaffen". Die Untersuchung betreffe auch das Repertoire - "überholte und diskriminierende Aufführungsweisen" sollen entlarvt und "Traditionen in neuem Licht und mit anderem Bewusstsein" gesehen und neu bewertet werden. Die Intendanz ist sich bewusst darüber, dass "das Ballettgenre People of Colour im Laufe seiner Geschichte marginalisierte".

Protest gegen Blackfacing im Brauchtum

Im Fall von Lopes Gomes ist Whitefacing problematisch, weil es eine Anpassung an die weiße Mehrheit, die beim klassischen Ballett einst Maßstab war, einfordert. Die umgekehrte Art, das Blackfacing, ist ebenfalls eine Praxis der darstellenden Künste, aber auch im Brauchtum ist sie eine geläufige Praxis - etwa beim Karneval. Längst ist sie nicht mehr unumstritten. "Schwarze Menschen werden auf ihre Hautfarbe und stereotype Merkmale wie Perücken und Ohr- oder Nasenringe reduziert. So sehen schwarze Menschen aber nicht aus", sagte Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) der DW in einem früheren Interview.

Dicke Lippen und weit aufgerissene Augen - so wurden schwarze Menschen 1930 im Film "Whoopee" dargestellt

In Mode kam das Blackfacing ab dem 19. Jahrhundert bei den sogenannten Minstrel-Shows in den USA, die die Sklaverei verharmlosten. Weiße Schauspieler stellten klischeehaft schwarze Sklaven dar, malten sich dafür dunkel an und zeichneten sich übertrieben dicke Lippen.

Blackfacing auch im klassischen Ballett problematisch

Auch das zum Kernrepertoire des klassischen Balletts gehörende Stück "La Bayadère" ist in der Debatte um das Blackfacing in die Kritik geraten. Das Liebesdrama einer indischen Tempeltänzerin wurde 1877 am St. Petersburger Mariinksi-Theater uraufgeführt. Geschrieben für russisches Publikum, sollte es durch den Handlungsort und die Charaktere ein Bild von Indien und seiner Geschichte vermitteln, aber nicht die indische Kultur repräsentieren. Musik und Choreografie weisen zwar orientalische Einflüsse auf, halten aber dennoch an den üblichen Adagios und Walzern und der klassischen Technik fest. Dennoch: Um weiße Tänzerinnen und Tänzer als indisch erkennbar zu machen, wurden sie gelegentlich dunkel bemalt. An dieser Tradition halten manche Häuser heute noch fest.

Ballett-Star Misty Copeland, die 2015 als erste Afroamerikanerin Primaballerina des American Ballet Theatre wurde, positioniert sich gegen dieses Blackfacing. Unter ein auf Instagram geteiltes Bild von dunkel geschminkten Tänzerinnen des russischen Bolschoi Theaters schrieb sie den Kommentar: "Und das ist die Realität der Ballettwelt."

Dieser Post der Tänzerin Misty Copeland erregte im letzten Jahr viel Aufmerksamkeit

Tänzer und Tänzerinnen durch unsichere Arbeitsbedingungen unter Druck

Copeland kann sich eine solche Kritik erlauben - sie muss nicht wie ihre weniger berühmten Tanzkolleginnen und -kollegen um ihre Karriere bangen. Die Konkurrenz im Ballett ist groß, darum möchte kaum einer negativ auffallen. Chloé Lopes Gomes ging mit den Vorwürfen gegen die Berliner Ballettmeisterin erst an die Öffentlichkeit, als klar war, dass ihr Vertrag nicht verlängert werden würde. Im nächsten Jahr läuft er aus.

Fordert bessere Arbeitsbedingungen für Tänzer und Tänzerinnen: Friedrich Pohl von Dancersconnect

Friedrich Pohl, Geschäftsführer beim Tänzernetzwerk Dancersconnect sieht darin ein wiederkehrendes Muster: "Künstler und Künstlerinnen tanzen ja auf ständig befristeten Verträgen. Für die Nichtverlängerung dieser Verträge reichen künstlerische Gründe. Die Tänzer und Tänzerinnen stehen deswegen unter Druck und sind unverhältnismäßig unterlegen. Es kommt immer wieder dazu, dass Leute sich erst im Zuge einer Nichtverlängerung äußern." Pohl fordert deswegen, dass sich die leitenden Personen darüber bewusster werden. Zudem sollten Kettenbefristungen hinterfragt und mit weitreichenden Maßnahmen zum Schutze der Künstlerinnen und Künstler erschwert werden.

#Blackdancersmatter: Manifest gegen den Rassismus im Ballett

Ganz unabhängig davon, ob die Vorfälle in Berlin tatsächlich so geschehen sind - Lopes Gomes' Rassismusvorwürfe werden in der Ballettwelt gehört. Das Berliner Staatsballett überarbeitet nun sein Programm. Und auch außerhalb von Deutschland wurde man auf die Vorfälle aufmerksam. So teilte Primaballerina Misty Copeland einen Artikel des britischen "The Guardian" über Lopes Gomes' Vorwürfe auf Twitter.

Auch in Paris wurden in diesem von der Bewegung #Black Lives Matter geprägten Jahr Stimmen gegen rassistische Strukturen laut. Im Herbst veröffentlichten fünf Tänzer der Pariser Oper ein Manifest gegen Rassismus im Ballett. Das von Guillaume Diop, Letizia Galloni, Jack Gasztowtt, Awa Joannais und Isaac Lopes Gomes verfasste Dokument zielt darauf ab, die "Rassendiskriminierung aus dem Schweigen zu lösen, das sie in der Oper umgibt." Die Stigmata der Rassendiskriminierung seien in der französischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nach wie vor präsent. Diese machten auch vor der Oper keinen Halt. Das Manifest - unterschrieben wurde es von 400 der knapp 2000 Angestellten der Pariser Oper - fordert außerdem die "offizielle und endgültige Abschaffung des Blackfacing in Balletten und Opern".

Für jede Hautfarbe die passenden Strumpfhosen und Schuhe - eine Forderung des Pariser Manifests

Außerdem sollten schwarze Tänzerinnen und Tänzer Produkte wie Strumpfhosen, die zu ihrem Hautton passen, erhalten. Laut der Pariser Oper sollen die Accessoires farblich bald nuancierter ausfallen, außerdem wird es auch in Paris eine Untersuchung der im Manifest aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit Rassismus innerhalb der Ballettkompanie geben - die Ergebnisse werden im Dezember erwartet. Wann die Untersuchungsergebnisse am Staatsballett in Berlin vorliegen, ist derzeit noch unklar.