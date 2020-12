Städte zapfen neue Geldquellen an

An Aufgaben, die ihnen vom Bund oder den Ländern zugewiesen werden, mangelt es den Städten und Gemeinden in Deutschland nicht. Dafür aber häufig am nötigen Geld, um diese Verpflichtungen zu erfüllen. In den Etats vieler Kommunen klaffen tiefe Löcher. Mit einer Verschuldung von knapp 1,75 Milliarden Euro bildet die Ruhrgebietsstadt Bochum keine Ausnahme. Umgerechnet auf die 372.000 Einwohner beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf rund 4.780 Euro.

Gleichwohl muss sich Kämmerin Eva Hubbert keine Sorgen um die Liquidität machen, denn die Kommune hat unlängst 250 Millionen Euro verbuchen können. Über eine auf dem Finanzmarkt platzierte Kommunalanleihe. "Dass uns das geglückt ist", sagt Eva Hubbert, "darüber sind wir wirklich froh."

Rekordsumme für kommunale Anleihe

So viel Geld hat noch keine andere Stadt in Deutschland mit einer kommunalen Anleihe eingesammelt. Platziert hat diese Anleihe auf dem Kapitalmarkt ein Konsortium aus mehreren Banken. Sicherheiten musste Bochum dafür nicht stellen, denn nach den Worten von Kämmerin Hubbert" ist die Stadt ein öffentlicher Schuldner und bietet daher die maximale Sicherheit."

Eine solche kommunale Anleihe stellt schließlich ein ″fungibles Wertpapier" dar. Das heißt: Es ist beliebig einsetzbar und kann sogar bei der Europäischen Zentralbank (EZB) als Sicherheit für Zentralbankmittel hinterlegt werden. Daher besteht bei Anlegern in der seit längerem anhaltenden Niedrigzinsphase eine rege Nachfrage nach diesen Anleihen. Immerhin suchen Banken, Versicherungen und Versorgungskassen Anlagemöglichkeiten, um mit ihrem Vermögen zumindest einen gewissen Zinsertrag zu erzielen. "Das Interesse auf dem Kapitalmarkt", resümiert Eva Hubbert, "war so groß, dass wir auch 400 Millionen Euro hätten einsammeln können."

Anleihen langfristig günstiger als ein Überziehungskredit

Im Vergleich zu den Konditionen, die die Bundesrepublik oder das Land Nordrhein-Westfalen bieten, erhalten die Investoren im Fall der Bochumer Anleihe sogar einen höheren Zins. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren beträgt der Zinssatz 0,05 Prozent. Pro Jahr muss die Stadt Bochum somit 125.000 Euro Zinsen für diesen etwas anderen Kredit zahlen. In der Regel finanziert die Ruhrgebietskommune insbesondere ihre laufenden Ausgaben über sogenannte Kassenkredite, die Überziehungskrediten ähneln, die Geldinstitute ihren Privatkunden gewähren. Das Volumen dieser Kredite, die Bochum bislang aufgenommen hat, beläuft sich auf rund 769 Millionen Euro.

Momentan gibt es diese Kassenkredite zum Teil sogar schon zu Negativzinsen. Allerdings, sagt Bochums Kämmerin Eva Hubbert, sei nicht absehbar, "wie lange diese Konditionen noch gültig sind." Darum sichere diese Stadtanleihe gute Konditionen für einen längeren Zeitraum. Nicht nur der Kommune, muss man anfügen, sondern auch den Anlegern, für die in Anbetracht von Negativzinsen das Motto gelautet haben dürfte: besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Investiert haben übrigens zu 97 Prozent Banken sowie zu rund zwei Prozent Versicherungen. Das restliche Prozent entfällt auf Fonds.

Knappe Kassen treffen auf Corona-Pandemie

Nun treffen auch Bochum wie jede andere Stadt in der Bundesrepublik die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auf Basis der dritten Quartalsprognose 2020 rechnet die Stadt mit coronabedingten Steuerausfällen von über 50 Millionen Euro. Allein bei den Gewerbesteuern fehlen 30 Millionen Euro in der Kasse. Doch Corona, betont die Kämmerin, habe nicht den Ausschlag für die Anleihe gegeben. Etwa zur Deckung laufender Aufwendungen, sondern zur Finanzierung von Investitionen. Teilweise werden damit aber auch Kassenkredite abgelöst, die vorübergehend genutzt wurden, um Investitionsmaßnahmen zu bezahlen. So sollen zum Beispiel 79 Millionen Euro in die Schulinfrastruktur fließen.

Graue Tristesse - der Strukturwandel im Ruhrgebiet macht der Stadt Bochum in manchen Gegenden noch zu schaffen

Mit dieser etwas anderen Art der Beschaffung von "frischem Geld" für den Haushalt hat man in Bochum bereits gute Erfahrungen gemacht. Im vergangenen Jahr platzierte man die erste eigene Anleihe auf dem Markt, die 115 Millionen einbrachte. Und schon im Jahr 2015 war man Teil einer zehnjährigen Gemeinschaftsanleihe mit den Städten Solingen, Remscheid, Wuppertal und Herne. Von den dabei eingekommenen 500 Millionen Euro entfielen 145 Millionen auf Bochum. Der Zinssatz betrug jener Zeit 1,125 Prozent. Im Vergleich dazu fällt die 0,05 Prozent-Verzinsung für die aktuelle Anleihe ausgesprochen attraktiv aus.

Das Bochumer Beispiel macht Schule

Mit einer kommunalen Anleihe, stellt Eva Hubbert fest, könne man auch die Investoren und Anleger erreichen, die "normale" Kredite kaum direkt an die Stadt Bochum vergeben würden. Die Stadt ihrerseits sei nun dadurch auch in der Lage, ihre Kreditlinie bei den Banken zu entlasten. Zumal durch den niedrigen Zins bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Die Bochumer Stadtanleihe zeigt aber auch, dass auf dem Kapitalmarkt ein wachsender Anlagebedarf besteht. Das haben offenbar auch andere Kommunen in der Republik erkannt. Mittlerweile sind auch Städte wie München, Nürnberg, Essen und Hannover mit kommunalen Anleihen auf dem Kapitalmarkt unterwegs