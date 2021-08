Stäblers Traum von der Krönung

Erschöpft liegt Frank Stäbler auf der Ringermatte in Tokio. Leer und enttäuscht ist er nach seiner dramatischen Viertelfinal-Niederlage gegen den Iraner Mohammad Reza Geraei. Bis in die Schlussphase hatte er geführt, doch eine Verwarnung kurz vor dem Ende gab den Ausschlag für seinen Gegner. "Der Olympiagott wollte einfach nicht, dass ich Olympiasieger werde", hadert er kurz danach mit der unglücklichen Niederlage. Wer Stäblers Gefühlslage verstehen will, der muss den Weg kennen, den er auf sich genommen hat, um zum Ende seiner großen Karriere doch noch etwas zu gewinnen, was er noch nicht hat: olympisches Edelmetall.

"Ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet", sagte Stäbler vor den Spielen in Tokio und meinte es im Wortsinne. Seine Familie, mit der der 32-Jährige in der Nähe von Stuttgart lebt, musste in der Olympiasaison noch einmal zurückstecken. Er selbst auch. Weil seine Gewichtsklasse aus dem olympischen Programm gestrichen wird, entschied er sich in der Klasse bis 67 Kilo anzutreten. Dafür musste er allerdings acht Kilo verlieren. Nicht einfach, wenn man ohnehin kaum Fett am Körper hat. Über Monate hält er strikte Diät und zog dennoch sein Trainingsprogramm durch. Der von den vielen Wettkampfjahren geschundene Körper machte es nicht leichter. Stäbler kämpft mit Schmerzen - die Folge einer schweren Schulterverletzung. Gerade im Abwehrkampf am Boden macht das Probleme.

Corona kostet Leistungsfähigkeit

Als hätte er bei seinem neuen Anlauf für Olympia nicht Hindernisse genug zu überwinden, fing sich Stäbler im Herbst auch noch das Coronavirus ein. Obwohl er kaum Symptome spürte, fiel seine Leistungsfähigkeit zwischenzeitlich um 20 Prozent ab. Gegen diese Folgeerscheinungen von COVID-19 nahm er spezielle Atemübungen mit in sein Training auf. Mit Erfolg. "Das Thema habe ich komplett überstanden und hinter mir gelassen", betonte Stäbler und schaffte es rechtzeitig für Tokio zurück in die Weltspitze.

Atemübungen gegen COVID-19-Folgen: Ringer Frank Stäbler beim Training

Dass er das überhaupt auf sich nimmt zeigt, wieviel Motivation Olympia für Sportler freisetzt. Gewonnen hat Stäbler schließlich schon genug: "Ich bin der einzige Kämpfer der Welt, der in drei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Dazu war ich zweimal Europameister", sagte er mit Blick auf die Sommerspiele. Aber ein "Mosaiksteinchen" fehle eben noch. Seit Jahren kämpft er um eine Medaille auf der größten Bühne des Sports. Schon zweimal verpasste er sie unglücklich. 2012 in London verlor Stäbler seinen Bronze-Kampf gegen den Georgier Manuchar Tschadaia und wurde Fünfter. 2016 in Rio de Janeiro schied der Griechisch-römisch-Athlet gehandicapt von einer Fußverletzung im Viertelfinale aus und verlor anschließend auch in der Hoffnungsrunde.

Reicht es diesmal?

Diesmal will er es besser machen. Mit der Viertelfinal-Niederlage ist zwar der Traum von Gold futsch. Über die Hoffnungsrunde könnte er aber noch am Mittwoch (ab 4 Uhr/MESZ) gewinnen. Die große Frage: schafft er es trotz der Rückschläge und seiner Rosskur in Sachen Gewicht? Spurlos ging das nicht an ihm vorbei. Der Sportdirektor des Deutschen Ringer-Bunds, Jannis Zamanduridis, sagte nach dem verlorenen Kampf: "Er wirkte hinten raus etwas müde." Stäbler muss nun Kräfte mobilisieren und sich quälen. Dass er das kann, hat er in den letzten Monaten eindeutig bewiesen.