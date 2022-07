Sri Lankas Präsident nach Singapur geflohen

Präsident Gotabaya Rajapaksa Sri Lankas habe an Bord einer Maschine der Gesellschaft Saudia die Malediven verlassen, heißt es von offiziellen maledivischen Stellen. Rajapaksa, seine Ehefrau Ioma und zwei Leibwächter flogen vom internationalen Flughafen in Malé nach Singapur. Nach ihrer Ankunft erklärte das Außenministerium des Stadtstaates, Rajapaksa sei zu einem privaten Besuch gekommen. Er habe nicht um Asyl gebeten.

"Rücktrittsschreiben ist vorbereitet"

Rajapaksa war am Samstag aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor zehntausende Demonstranten das Anwesen stürmten. Danach kündigte Rajapaksa seinen Rücktritt für Mittwoch an, um einen "friedlichen Machtwechsel" zu ermöglichen. Stattdessen floh er auf die Malediven.

Regierungsgegner in den Gebäuden des Ministerpräsidenten schwenken die Nationalflagge

"Das Rücktrittsschreiben ist vorbereitet", heißt es aus Sicherheitskreisen in Colombo. "Sobald er grünes Licht gibt, wird der Parlamentspräsident es veröffentlichen."

Demonstranten stürmten Präsidentensitz

Die Demonstranten in Sri Lanka kündigten nun an, den Präsidentenpalast und andere Regierungsgebäude in der Hauptstadt Colombo zu verlassen. "Wir ziehen uns mit sofortiger Wirkung friedlich aus dem Präsidentenpalast, dem Präsidentenbüro und dem Amtssitz des Regierungschefs zurück, werden unseren Kampf aber fortsetzen", sagte eine Sprecherin der Protestbewegung.

Die Regierungsgegner im Präsidentenpalast kündigten jetzt ihren Rückzug an

Die Aktivisten fordern auch den Rücktritt von Rajapaksas Ministerpräsidenten Ranil Wickremesinghe, den sie - ebenso wie den Präsidenten - für die schwere Wirtschaftskrise im Land verantwortlich machen. Wickremesinghe war nach Rajapaksas Flucht zum Unmut der Demonstranten zum Übergangspräsidenten ernannt worden, obwohl auch er seinen Rücktritt angeboten hatte, um den Weg für eine Einheitsregierung frei zu machen. Davon war aber zuletzt nicht mehr die Rede.

Schlimmste Krise seit Jahrzehnten

Der Inselstaat südlich von Indien mit seinen etwa 22 Millionen Einwohnern erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es mangelt an Treibstoff, Gas zum Kochen, aber auch an Medikamenten und Lebensmitteln. Dem stark verschuldeten Land fehlt das Geld, um wichtige Güter zu importieren.

