Sri Lanka - das harte Leben der Fischer von Negombo

Viel Arbeit für Nichts

Dicht an dicht schaukeln die bunten Fischtrawler sanft an den Docks im Hafen Lellama von Negombo. Seit sich die Finanzkrise in Sri Lanka verschärft, sieht die Rechnung der hier arbeitenden Fischer nicht gut aus. Nach drei Wochen auf See, geht jeder mit nur 40.000 Sri-Lanka-Rupien (130 US-Dollar) von der zermürbenden Expedition nach Hause.