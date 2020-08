Sprint-Legende Usain Bolt mit Coronavirus infiziert

Sprint-Weltrekordler Usain Bolt aus Jamaika ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf Instagram ließ er seine Fangemeinde per Video wissen, dass er sich in häusliche Quarantäne begeben werde. "Und ich werde auch meine Freunde informieren, dass sie das auch tun sollten", sagte der achtmalige Olympiasieger, der vor drei Jahren seine Laufbahn beendet hatte.

Bolt hat sich möglicherweise bei der Feier zu seinem 34. Geburtstag am vergangenen Freitag angesteckt. Er habe, so berichtet er selbst, aktuell keine Krankheitssymptome, wolle die Infektion aber ernst nehmen. Er hatte sich eigentlich nur testen lassen, weil er am vergangenen Wochenende Jamaika wegen eines Geschäftstermins im Ausland verlassen wollte.

Folgen für die Bundesliga?

Die Meldung schlug in seinem Heimatland hohe Wellen: Gesundheitsminister Christopher Tufton reagierte auf einer Pressekonferenz, auf der er den positiven Test bestätigte, verärgert. Die polizeilichen Ermittlungen sind angelaufen und Premierminister Andrew Holness überwacht den Vorgang höchstpersönlich. "Alle Hintergründe werden genauestens untersucht, ein Bericht wird so schnell wie möglich veröffentlicht", erklärte der Regierungschef unmissverständlich. In Jamaika gibt es bei knapp drei Millionen Einwohnern bisher erst gut 1600 nachgewiesene Infektionen mit dem CoViD19-Erreger, 16 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Damit liegt man deutlich unter dem Wert vieler anderer Nationen.

Möglicherweise strahlt der Fall Bolt auch in den europäischen Fußball aus und hat auch Auswirkungen auf die Bundesliga. Zu den Gästen der Party gehörten Manchester Citys Raheem Sterling sowie der für Bayer 04 Leverkusen aktive Leon Bailey.

Bailey droht nach seiner Rückkehr nun womöglich eine häusliche Quarantäne. Die Mannschaft trifft sich am Freitag zum Trainingsauftakt erstmals wieder - auf dem Programm steht in Leverkusen auch ein Coronatest.