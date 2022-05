Sprachbefehle für Amazon Alexa, Google Assistant und Siri

"DW" kann jeweils durch "Deutsche Welle" ersetzt werden.



Amazon Alexa

Deutsch: "Alexa, was sind die Nachrichten", „Alexa, Was ist meine tägliche Zusammenfassung?“

Englisch: "Alexa, what's in the news?", "Alexa, play my Flash Briefing",

Spanisch: "Alexa, ¿cuáles son las noticias (del día)?", "Alexa, pon el resumen de noticias."

Für Amazon Alexa müssen Sie vorab die Quelle in der Alexa-App auf Ihrem Mobilgerät konfigurieren. Eine Anleitung finden Sie auf dieser Seite als Video und Bildergalerie.

Apple Siri

Englisch: “Hey Siri, play me the news from DW”; "Hey, Siri, play me the news from Deutsche Welle”; "Hey Siri, play me the news from DW English”

Spanisch: "Hola Siri, dame las noticias de DW", "Oye Siri, ¿Cuáles son las noticias de DW?"



Google Assistant

Englisch: "OK Google, open DW News", "OK Google, play DW News"

Spanisch: "OK Google, escuchar las noticias de DW.", "OK Google, Ponme las noticias de DW.", "¿Cuáles son las últimas novedades de DW?"