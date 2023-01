Sportverbot für afghanische Frauen

Technischer K.O.

Noura, eine 20-jährige Kampfsportlerin, erinnert sich an den Tag, als die Taliban Kabul einnahmen: Sie habe an dem Tag an einem Turnier in einer Kabuler Sporthalle teilgenommen. Als sich unter den Zuschauern herumsprach, dass die Taliban die Vororte Kabuls erreicht haben, hätten alle Frauen und Mädchen fluchtartig die Halle verlassen. Es war bis heute ihr letztes Turnier.