Das bedeutendste Radrennen der Welt startet am 29. Juni in Florenz und endet wegen der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele erstmals nicht in Paris, sondern in Nizza. Die Schlussetappe bildet ein Zeitfahren - zum ersten Mal seit 1989, als Greg Lemond Laurent Fignon noch überholte und mit acht Sekunden Vorsprung gewann. Die Frauen fahren vom 12. bis 18. August. Ihre Tour endet in Alpe d'Huez.