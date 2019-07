Spekulationen um Bayern-Boss Hoeneß

Uli Hoeneß redet von Abschied

Der Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern, Uli Hoeneß, kündigt seinen Rückzug an - in zwei oder drei Jahren. Was sein Nachfolger mitbringen muss, weiß Hoeneß auch schon, nicht aber, wer es sein könnte. (08.11.2018)