Spektakuläre Inszenierung bei den Bregenzer Festspielen

Die Bregenzer Festspiele sind für ihre imposanten Inszenierungen bekannt. Für "Madame Butterfly" hat der Bühnenbildner ein gigantisches Blatt Papier entworfen, das scheinbar schwerelos über dem Bodensee aufsteigt.

Meet the Germans: der deutsche Schrebergarten

In der Reihe "Meet the Germans" geht die britische DW-Reporterin Rachel Stewart den Eigenarten der deutschen Alltagskultur nach. Diesmal: die Liebe der Deutschen zu ihrem Schrebergarten.

Das Renaissance-Festival im spanischen Tortosa

Eine Zeitreise um gut 500 Jahre zurück kann man jedes Jahr im Juli in Spanien machen: Dann findet in Tortosa das Renaissance-Festival statt. Damit erinnert die Stadt an der Ostküste an ihre Blütezeit.

Der Feuerkoch

Er brennt fürs Kochen im Freien: Tobias Beck hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die deutsche Hauptstadt regelmäßig an wechselnden Orten im Freien zu bekochen: mit Glut, Öfen, Holz, Feuertürmen und 8 Gängen.

Auf Fotosafari durch blühende Lavendelfelder

Die Lavendelfelder in der südfranzösischen Region Provence verwandeln sich während der Blütezeit in ein Blumenmeer – und sind bei Touristen ein beliebtes Motiv. Für das perfekte Bild werden Fototouren angeboten.

