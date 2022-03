SPD laut Prognose stärkste Kraft bei Landtagswahl im Saarland

Danach liegen die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger weit vor der bislang regierenden CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. Die Union fuhr bei der Wahl am Sonntag deutliche Verluste ein stürzt auf ein Rekordtief.

Laut Infratest dimap präsentiert sich das Ergebnis auf der Basis der 18-Uhr-Prognose wie folgt: CDU 27,5 Prozentpunkte (- 13,3); SPD 43,0 (+ 13,4); Grüne 5,5 (+ 1,5); FDP 5,0 (+ 1,7); Linke 2,7 (- 10,1); AFD 5,5 ( - 0,7).

Das Saarland mit knapp einer Million Einwohnern ist das kleinste Flächenland unter den Bundesländern. Der Landtag mit 51 Abgeordneten ist der kleinste in Deutschland. Trotzdem gilt die Wahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. In diesem Jahr finden noch Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie im Oktober in Niedersachsen statt.

Mehr dazu in Kürze auf www.dw.com

haz/qu (dpa, afp, rtr)