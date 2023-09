Spannungen auf Spitzbergen – zwischen Russen und Norwegern

Der Krieg in der Ukraine sorgt für wachsende Spannungen zwischen auf Spitzbergen ansässigen Russen und Norwegern. Auf Basis eines Vertrags von 1920 haben die Bevölkerungsgruppen bislang friedlich miteinander gelebt.

Bild: Kacper Pempel/REUTERS

Wahlkampfstreit um künstliche Befruchtung in Polen

Beim Wahlkampf in Polen wird künstliche Befruchtung zum Streitthema. Die liberale Opposition sagt „Ja zu Invitro“. Die rechtsnationale PiS-Partei lehnt sie als Menschenzucht ab.

Bild: DW

Frankreichs Bürgermeister unter Druck



Radikale Youtuber machen Stimmung gegen die Demokratie in Frankreich. Bürgermeister werden zur Zielscheibe linker und rechter Extremisten, wenn sie mit Entscheidungen der Gemeinde nicht einverstanden sind.

Bild: SWR

Rumänien: Die Bären sind los

Schätzungsweise 8000 Bären sollen in rumänischen Wäldern leben. Um Bärenangriffe einzudämmen, plant die rumänische Regierung eine Erhöhung der Abschussquote.

Bild: ZDF

Großbritannien: Das Rasenmäher-Rennen

Im malerischen Sussex gibt es nicht nur für Hobbygärtner das wohl härteste Rennen der Welt – auf dem Rasenmäher. 600 Kilometer lang ist die Strecke, 12 Stunden dauert das Rennen.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

DO 28.09.2023 – 00:00 UTC

DO 28.09.2023 – 04:30 UTC

DO 28.09.2023 – 13:03 UTC

DO 28.09.2023– 17:03 UTC

FR 29.09.2023 – 01:30 UTC

FR 29.09.2023 – 19:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8