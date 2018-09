Spanische Golf-Europameisterin ermordet

Golf-Amateur-Europameisterin Celia Barquin Arozamena ist tot auf einem Golfplatz in Ames im US-Bundesstaat Iowa aufgefunden worden. Sie hatte mehrere Stichwunden an Hals, Oberkörper und Kopf. Nach Polizeiangaben wurde ein 22-Jähriger Tatverdächtiger als Mörder identifiziert. Golfer hatten am Montagmorgen auf dem Coldwater Kurs eine unbeaufsichtigte Golftasche aufgefunden. Über die Hintergründe der Tat wurde bislang nichts bekannt gegeben.

Alejandro Blanco, Chef des spanischen Olympia-Komitees, sprach angesichts der Tragödie von einem "tiefen Schock". Die aus dem spanischen Puente San Miguel stammende Barqui studierte Bauingenieurwesen an der Iowa State University. Ende Juli hatte die 22-Jährige die Amateur-EM im slowakischen Senica gewonnen.

asz/dvo (sid, Bild.de)