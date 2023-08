Spanien zieht ins Finale der WM 2023 ein

Im ersten Halbfinale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland setzen sich die Spanierinnen gegen Schweden knapp durch. Lange Zeit wogt das Spiel torlos hin und her, dann gibt es am Ende doch noch drei Treffer.

Schleppender Beginn, furioses Ende - so könnte man das erste Halbfinale bei der Fußball-WM der Frauen zwischen Spanien und Schweden kurz zusammenfassen. Nachdem beide Teams sich zunächst 80 Minuten äußerst schwer dabei taten, Torchancen herauszuspielen, fielen die Tore in der Schlussphase fast im Minutentakt. Am Ende setzte sich Spanien knapp mit 2:1 (0:0) durch und zog erstmals in ein WM-Finale ein.

Putellas macht Platz für die Torschützin

In der ersten Halbzeit war es ein zähes Spiel ohne viele Torchancen. Die beste Möglichkeit des ersten Durchgangs hatte die ehemalige Wolfsburgerin Fridolina Rolfö, die mittlerweile für Champions-League-Sieger FC Barcelona in Spanien spielt. Sie scheiterte kurz vor der Pause mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz an Spaniens Torfrau Cata Coll.

In der zweiten Hälfte machte die Schwedinnen mehr Druck und tauchten immer öfter gefährlich vor dem Tor der Spanierinnen auf, bei denen die ehemalige Weltfußballerin Alexia Putellas, die erst im Frühjahr nach Kreuzbandriss wieder fit geworden war, kaum eine Rolle spielte. Sie wurde nach nur 56 Spielminuten ausgewechselt. Danach wurde es besser aus Sicht der Spanerinnen, auch weil mit der eingewechselten Salma Paralluelo nun eine schnelle Angreiferin auf dem Platz stand, die Schwedens Hintermannschaft beschäftigte. In der 70. Spielminute machte sich das fast bezahlt, als nach Paralluelos Vorarbeit Alba Redondo im Sitzen abschloss, aber nur das Außennetz traf. Zehn Minuten später machte es Paralluelo dann selbst und traf besser: Sie erzielte mit einem Schuss aus acht Metern Torentfernung das 1:0 (81. Minute).

Direkte Antwort durch Olga

Schweden war aber nur kurz geschockt und konnte wenig später durch Rebecka Blomqvist vom deutschen Vizemeister VfL Wolfsburg ausgleichen (88.). Doch wieder dauerte es nicht lange bis zum nächsten - diesmal entscheidenden - Treffer, den Kapitänin Olga Carmona Garcia erzielte (89.). Ihr wuchtiger Schuss wurde von Schwedens Torfrau Zecira Musovic zwar noch an die Unterkante der Latte gelenkt, von dort sprang er aber ins Tor und brachte Spanien ins Finale. Wer dort die nächsten Gegnerinnen sein werden, entscheidet sich im zweiten Halbfinale am Mittwoch (Anstoß 12 Uhr MESZ) zwischen Co-Gastgeber Australien und Europameister England.

Spanien - Schweden 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Paralluelo (81.), 1:1 Blomqvist (88.), 2:1 Carmona (89.)

Zuschauer in Auckland: 43.217

