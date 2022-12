Europa

Spanien: Wie junge Architekten verlassene Dörfer retten

Das ländliche Spanien ist voller verlassener Häuser. Einige sind über 400 Jahre alt. Die meisten stehen immer noch, weil sie damals nachhaltig gebaut wurden. In einem Dorf in der Region Aragonien kaufen einige junge Architekten solche Häuser, um sie zu rekonstruieren. Und so bringen sie neuen Schwung in eine Region, wo kaum noch junge Menschen leben.