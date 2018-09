Spanien: Touristen bleiben in Hochsaison weg

Die Zahl ausländischer Touristen lag um 4,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie aus der am Montag veröffentlichten amtlichen Statistik hervorgeht. In den ersten sieben Monaten 2018 wuchs die Zahl der Touristen damit nur noch um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau, nachdem es in den beiden Vorjahren Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich gegeben hatte.

Grund ist die stärkere Konkurrenz durch andere Mittelmeerziele - neben Tunesien Ägypten und die Türkei. Diese locken Besucher mit günstigen Angeboten. Pauschalreisen dorthin sind einer Studie zufolge um bis zu 73 Prozent günstiger als in den spanischen Hochburgen Ibiza, Mallorca und Menorca. Tunesien etwa meldete in der ersten Jahreshälfte ein Gästeplus von 40 Prozent, weil vor allem europäische Touristen wiederkommen. Auch Ägypten kommt auf ein Plus in ähnlicher Höhe, die Türkei auf plus 30 Prozent.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Park Güell Er zählt zweifelsohne zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Barcelonas: der Park Güell. Entworfen hat ihn Antoni Gaudí 1890 für seinen Mäzen Eusebi Güell, einen steinreichen Industriellen aus Katalonien. Geplant war seinerzeit ein Gartenstadt. Daraus wurde jedoch nichts. Herausgekommen ist ein bunter, einladender Märchenwald aus leuchtender Bruchkeramik, der Scharen von Touristen anzieht.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Sagrada Família Bedeutendster Vertreter des Modernismus ist Antoni Gaudí. Über 40 Jahre war er als Architekt für die Kirche Sagrada Família im Einsatz. Sie ist eines der Wahrzeichen Barcelonas und eine der berühmtesten Baustellen der Welt. Seit 1882 wird an der Kirche gebaut. Zum 100. Todestag Gaudís am 7. Juni 2026 soll das Monumentalwerk fertig sein - wenn alles nach Plan läuft.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Gaudís Welt Schon jetzt ist ein Blick in den Innenraum möglich. Es dürfte kaum eine Kirche geben, die ihre Besucher mit einer ähnlichen Lichtstimmung empfängt. In seiner Formensprache ließ sich Gaudí immer von der Natur inspirieren. Das Dach wird von Säulen getragen, die wie Bäume in den Himmel wachsen. Neben der Sagrada Família gestaltete Gaudi den Park Güell und etliche Wohnhäuser in Barcelona.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Las Ramblas Las Ramblas ist ein rund ein Kilometer langer Boulevard im Herzen Barcelonas. Die von Bäumen beschattete Touristenmeile mit ihren unzähligen urigen Cafés und Tapas-Bars reiht sich seit dem Anschlag ein in die Orte des Terrors. Am Donnerstag (17.08.2017) raste dort ein Lieferwagen in eine Menschenmenge. Die Attentäter töteten mehr als ein Dutzend Menschen.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Gran Teatre del Liceu Direkt an der Straße La Rambla liegt auch das weltberühmte Opernhaus Gran Teatre del Liceu. 1847 wurde es eröffnet. Damals war es Europas größte Oper. Nach einem Brand 1994 wurde das Konzerthaus originalgetreu wiederaufgebaut und mit modernster Technik ausgestattet. Seitdem treten dort wieder viele berühmte Opernstars auf. Außerdem ist das Gran Teatre del Liceu für seine Wagner-Festspiele bekannt.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Gotisches Viertel Nördlich der Ramblas erstreckt sich das Altstadtviertel Barri Gòtic, das gotisches Viertel. Dort stammen die meisten Baudenkmäler aus dem 14. und 15. Jahrhundert; damals war Barcelona noch eine bedeutende Seemacht. In dem Gassenlabyrinth, das für den Verkehr gesperrt ist, verläuft man sich schnell.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Fundacio Joan Miró Barcelona ist eine inspirierende Stadt. Dieses Museum auf dem Hausberg Montjuic ist Joan Miró gewidmet. Der Maler und Bildhauer wurde 1893 in Barcelona geboren und wird bis heute in seiner Heimatstadt verehrt wie kein anderer. In seinen Werken greift er Motive und Farben der katalanischen Volkskunst auf. Auch im Stadtbild sind die farbenfrohen Skulpturen und Mosaiken von Miró zu finden.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Frank O. Gehrys Bronzefisch Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1992 gab es einen Bauboom, der das Stadtbild von Barcelona stark veränderte. Der Hafen profitierte davon. Seitdem ist der Port Olimpic mit seiner Promenade, den Bars und Restaurants eine beliebte Flanier- und Ausgehmeile. Ein Blickfang gleich am Anfang des 1,5 Kilometer langen Abschnittes ist der riesige Bronzefisch von Stararchitekt Frank O. Gehry.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Font Màgica Die Font Màgica ist ein Treffpunkt für Romantiker. 1929 anlässlich der Weltausstellung erbaut, erstrahlen die Wasserkaskaden des Brunnens in über fünfzig verschiedenen Lichtstimmungen. Seit den 1980er Jahren wird die Lichtshow zusätzlich von Musik untermalt. Die Font Màgica ist der größte Brunnen der Stadt. Er liegt unterhalb des Bergs Montjuic.

Barcelona bleibt Besuchermagnet Tibidabo Barcelona ist umrahmt von zwei Bergen, dem Montjuic (173 m) und dem Tibidabo (520 m). Den besten Überblick auf die Stadt gibt es auf dem Tibidabo. Ihn erreicht man mit der einzigen Straßenbahn Barcelonas, der Tramvia Blau. Oben angekommen, erwartet die Besucher nicht nur ein überwältigendes Panorama, sondern auch ein Vergnügungspark mit Karussells, Achterbahn und Riesenrad. Autorin/Autor: Anne Termèche, Kristina Reymann-Schneider



Weltweit ist Spanien das zweitbeliebteste Ziel nach Frankreich. 2017 kamen 82 Millionen ausländische Besucher in das Land. Doch mehr und mehr Spanier sind der vielen Urlauber überdrüssig. Im vergangenen Jahr gab es wiederholt Anti-Touristen-Proteste. Spanische Kommunen in Touristenhotspots wie den Balearen, Barcelona oder Bilbao versuchen seitdem, dem Massentourismus Grenzen zu setzen.

