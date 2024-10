Ausgelöst hatte die schweren Überschwemmungen ein festsitzendes Regengebiet über dem Süden der iberischen Halbinsel. Mancherorts fiel laut spanischen Medienberichten an einem Tag mehr Regen als sonst in einem ganzen Monat. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen und teils, so wie hier in Sedavi bei Valencia, zu Trümmerhaufen zusammengeschoben.