Fokus Europa

Spanien: Möwen als Mülldetektive

Möwen stöbern gerne im Müll und führen Ermittler so auf die Spur von illegalen Deponien. Doch das Fressen auf Müllkippen ist für die Tiere gefährlich: Plastikpartikel gelangen in ihre Mägen - und damit auch in die Natur.