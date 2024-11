In der andalusischen Region Málaga und in der gleichnamigen Provinzhauptstadt standen viele Straßen nach starken Regenfällen unter Wasser. Der spanische Wetterdienst hatte für Teile der Region Valencia, die südliche Provinz Málaga und Tarragona in Katalonien zeitweise die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Tausende Anwohner wurden vorsorglich evakuiert.