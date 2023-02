Europa

Spanien: Herde ohne Schäfer

In der nordwestspanischen Provinz Zamora leben dreimal so viele Schafe wie Menschen. Die köstlichen Schafskäse- und Fleischprodukte aus dieser Region sind besonders beliebt. Aber es gibt ein Problem: Es mangelt an Schäfern. Der alte Beruf ist so gut wie völlig verschwunden. Und die Arbeit der Schäfer kann man nicht durch Maschinen ersetzen.