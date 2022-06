Puuuh!

Dieses Thermometer in Sevilla zeigt unglaubliche 53 Grad Celsius an - nicht im Schatten wohlgemerkt. Wer kann, sollte sich diesen Temperaturen in der prallen Sonne nicht lange aussetzen, schattige Plätze aufsuchen, gut mit Sonnenschutzmittel eincremen und eine Kopfbedeckung tragen.