Spanien bezwingt die Schweiz im Elfmeterschießen

Der erste Halbfinalist der Fußball-EM steht fest: Im Viertelfinale setze sich Spanien im Elfmeterschießen mit 3:1 (1:1, 1:1, 1:0) gegen die Schweiz durch und steht erstmals seit 2012 wieder im Halbfinale einer EM oder WM. Vor 10.000 Zuschauern im Stadion von St. Petersburg erwischten die Spanier den besseren Start. Gleich mit ihrem ersten Torschuss gingen sie in Führung. Nach einer zu weit geschlagenen Ecke, die zunächst an Freund und Feind vorbeisegelte, zog Jordi Alba aus dem Hintergrund ab und hatte Glück, dass sein Schuss von Denis Zakaria noch unhaltbar abgefälscht wurde (8. Minute). Die UEFA wertete den Treffer als Eigentor.

Wenige Minuten später hatte Frankreich-Bezwinger Schweiz wieder Pech: Breel Embolo, Teamkollege Zakarias bei Borussia Mönchengladbach, verletzte sich am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam der Augsburger Ruben Vargas (22.). Spanien hatte danach eine weitere gute Chance durch einen Kopfball von Cesar Azpilicueta (25.). Anschließend übernahmen die Schweizer, bei denen Kapitän Granit Xhaka aufgrund einer Gelbsperre fehlte, mehr und mehr das Kommando und kamen vor allem über außen zu Möglichkeiten.

Schweiz stark nach der Pause

Anfangs der zweiten Halbzeit hätte Zakaria sein Missgeschick aus Hälfte eins fast wieder gut gemacht, doch sein Kopfball nach einer Ecke verfehlte das spanische Tor um wenige Zentimeter (56.). Eine noch bessere Möglichkeit vergab Steven Zuber, der den Ball nach schöner Vorarbeit von Vargas aus kurzer Distanz Richtung Tor löffelte. Spaniens Torhüter Unai Simon reagierte gut und entschärfte die Situation (65.).

Xherdan Shaqiri reagiert am schnellsten und verwandelt per Direktabnahme zum 1:1

Drei Minuten später durften die Schweizer dann schließlich doch jubeln. Spanien war zu passiv, die Eidgenossen kombinierten sich über die rechte Seite nach vorne. Remo Freuler behielt die Übersicht, schob den Ball nach innen, wo Ersatz-Kapitän Xherdan Shaqiri keine Mühe hatte, zum 1:1 einzuschieben (68.).

Dann aber folgte der nächste Rückschlag aus Schweizer Sicht: Vorlagengeber Freuler wurde nach einem harten Einsteigen gegen Gerard mit der roten Karte vom Platz gestellt (77.). Der Platzverweis beendete die Schweizer Drangphase - mit einem 1:1 ging es in die Verlängerung.

Sommer als Schweizer Lebensversicherung

Auch diesmal gab Alba den ersten gefährlichen Schuss ab. Der Außenverteidiger des FC Barcelona feuerte vom Strafraumeck einen Ball ab, den Torhüter Yann Sommer mit einer Hand noch über die Latte lenken konnte (96.). Sekunden später rauschte ein abgefälschter Schuss des Leipzigers Dani Olmo nur knapp an Sommers Tor vorbei (97.). Die Spanier nutzten nun ihre Überzahl und schnürten die Schweiz hinten ein. Gerard hatte die nächste Gelegenheit, die Sommer mit einem brillanten Reflex im Eins-gegen-eins entschäfte (102.). Kurz danach war er gegen Mikel Oyarzabal erneut auf dem Posten (103.).

Spanien schießt, Yann Sommer hält - der Schweizer Schlussmann rettete sein Team ins Elfmeterschießen

In der zweiten Hälfte der Verlängerung rettete Ricardo Rodriguez für seinen Schlussmann, indem er einen Direktschuss des Spaniers Marcos Llorente im eigenen Strafraum abblockte (110.). Die Schweizer verteidigten mit dem Mute der Verzweiflung und retteten sich zum zweiten Mal nach dem Achtelfinale gegen Frankreich ins Elfmeterschießen.

Dramatisches Elfmeterschießen

Dort wurde die Spannung auf die Spitze getrieben: Gleich mit dem ersten Elfmeter scheiterte Sergio Busquets am Pfosten. Der Schweizer Mario Gavranovic und Olmo für Spanien verwandelten. Dann versagten Fabian Schär die Nerven. Seinen schwach nach links getretenen Elfmeter konnte Unai Simon abwehren. Es stand 1:1. Doch Sommer gab sofort die Antwort, indem er den nächsten Schuss von Rodrigo parierte. Dortmunds Manuel Akanji hätte die Schweiz nun in Front bringen können, doch wieder war Unai Simon in der richtigen Ecke. Auch nach drei Schützen blieb es beim 1:1.

Und es wurde noch dramatischer: Nachdem Gerard für Spanien getroffen hatte, schoss Vargas den vierten Schweizer Elfmeter drüber. Spanien hatte nun "Matchball", den Oyarzabal eiskalt nutzte. Der Angreifer von Real Sociedad San Sebastian guckte Sommer aus und schob den Ball platziert in die untere rechte Ecke, während der Schweizer Torhüter nach links sprang.

Die Schweizer sanken enttäuscht auf den Rasen, Spanien jubelte. Halbfinalgegner der Mannschaft von Luis Enrique ist am kommenden Dienstag in London der Sieger der Partie Belgien gegen Italien, die am Abend in München stattfindet (Anstoß 21 Uhr MESZ).