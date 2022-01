Soziale Marktwirtschaft war gestern

Im Bundeswirtschaftsministerium beginnt das Jahr mit dem Jahreswirtschaftsbericht. Das war schon immer so. Die Regierung erklärt, welche Wirtschafts- und Finanzpolitik zu erwarten ist und wie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland beurteilt wird. Bislang waren diese Berichte vor allem darauf ausgerichtet, wie stark die Wirtschaft wächst, wie viel Arbeit es gibt und welche Hindernisse einem noch stärkeren Wachstum im Wege stehen könnten.

Doch damit soll nun Schluss sein. Natürlich nicht ganz, denn eine Wirtschaft muss sich ständig weiterentwickeln. Doch es soll kein "immer weiter so" sein, betont der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Umwelt- und Klimaschutz sollen einen zentralen Stellenwert erhalten. "Unsere Wirtschaftsordnung muss die Interessen künftiger Generationen und den Schutz globaler Umweltgüter systematischer und deutlich verlässlicher berücksichtigen", so Habeck. "Diesem nachhaltigen Ansatz mehr Konsequenz zu verleihen erfordert, die soziale Marktwirtschaft zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln."

Sieht Deutschland von oben bald so aus wie diese Wohnsiedlung in Freiburg? Photovoltaikanlagen auf Wohnhäusern

Jahrhundertaufgabe: Klimaneutral in 25 Jahren

Entsprechend lautet auch der Titel des jetzt vorgestellten Jahreswirtschaftsberichts 2022: "Für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft - Transformation innovativ gestalten." Deutschland stehe vor einer Jahrhundertaufgabe. "In weniger als 25 Jahren wollen wir klimaneutral leben", betont Habeck. Um das zu erreichen, sollen die erneuerbaren Energien so ausgebaut werden, dass sie in spätestens acht Jahren 80 Prozent des Gesamtstrombedarfs decken.

"Diese Ziele sind notwendig, um auch künftig noch ein Leben in Freiheit und Wohlstand zu ermöglichen", erklärt Habeck. "Ohne den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Berücksichtigung der planetaren Grenzen entziehen wir uns selbst langfristig unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis." Was der Minister sagt, könnte man auch so ausdrücken: Würde Deutschland so weiterwirtschaften wie bisher, würde das mit Blick auf die Klimaschäden am Ende viel mehr kosten, als wenn man die Wirtschaft jetzt umstellt.

Was zunächst aber auch enorm teuer wird. Das seien aber Investitionen in die Zukunft, die sich langfristig rentieren würden, sagt Habeck. Die Wirtschaft sei in weiten Teilen gut vorbereitet, viele Unternehmen hätten sich in den letzten Jahren auf den Weg gemacht. "Als Bundesregierung sehen wir unsere Aufgabe darin, die Transformation hin zu Klimaneutralität durch eine verstärkte Förderung von Alternativen, etwa von Wasserstofftechnologien, Elektromobilität, CO2-armen Gebäude- und Heiztechniken, und durch den Ausbau des Schienenverkehrs zu beschleunigen und zu unterstützen."

Davon braucht es deutlich mehr: Windparks - hier in Nordrhein-Westfalen

Die fossile Abhängigkeit

Noch ist Deutschland allerdings abhängig von fossilen Energien wie Kohle und Gas. Die Preise dafür steigen immer weiter und auch der Strompreis kennt nur eine Richtung: Aufwärts. Das liegt auch an der Gesetzgebung, die die neue Bundesregierung ändern will. Eine bisher erhobene Umlage, mit der Stromkunden bisher die Umstellung auf erneuerbare Energien mitfinanzieren, soll für Privathaushalte, aber auch für kleinere und mittlere Unternehmen abgeschafft werden. Strom müsse günstig und verlässlich zur Verfügung stehen, so Habeck.

Auf diese Weise soll die Nutzung von Strom attraktiver gemacht und der Einsatz von Kohle und Gas zurückgedrängt werden. Doch was bedeutet das für Wirtschaftszweige und Regionen, die von diesen Geschäftsfeldern leben? Sie würden bei der Transformation, beim Strukturwandel unterstützt, verspricht der Bundeswirtschaftsminister. "Es geht darum, Anerkennung zu zollen, Sicherheit im Übergang zu geben, Perspektiven zu ermöglichen."

Die enormen Kosten der Transformation kann Deutschland allerdings nur stemmen, wenn die Steuereinnahmen stabil bleiben. Dafür muss die Mehrheit der Unternehmen weiter gute Geschäfte machen. In der Corona-Pandemie ist das nicht selbstverständlich. Die Infektionszahlen steigen jeden Tag, es gibt Einschränkungen, viele Menschen sind krank und können nicht arbeiten. Das schlägt sich in der Konjunktur nieder.

Wachstumsprognose reduziert

Während die alte Bundesregierung im Herbst noch ein Wachstum von 4,1 Prozent für 2022 angenommen hatte, korrigiert die neue Regierung die Prognose auf 3,6 Prozent. Viele Unternehmen haben erneut Kurzarbeit angemeldet, das heißt, ihre Mitarbeiter sind wegen fehlender Arbeit freigestellt und erhalten staatliche Unterstützung. Das verhindert, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen. Wenn es wieder Arbeit gibt, können sie sofort an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Für die Unternehmen wird es zunehmend wichtiger, Arbeitskräfte an sich zu binden, denn der Fachkräftemangel wird immer größer. Die neue Bundesregierung will eine Aus- und Weiterbildungsoffensive starten und den Zuzug von ausländischen Fachkräften erleichtern.

Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende

Neu ist auch die Ankündigung im Jahreswirtschaftsbericht, dass Wachstum in Zukunft nicht mehr ohne die Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs betrachtet werden soll. Was für die Produktion bereitstehe, sei ein knappes Gut und müsse vorrangig für Investitionen in den Klimaschutz bereitstehen und nicht für eine Ausweitung des Konsumgüterangebots. Habeck will die Negativeffekte des Wirtschaftens stärker in den Blick nehmen. "Wir dürfen kein Wirtschaften mehr fördern, das zu fossilem Energieverbrauch, Umweltzerstörung und sozialer Ungerechtigkeit beiträgt."

Doch nicht nur der Begriff Wachstum wird von der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP neu definiert, sondern auch der Begriff Wohlstand. Nicht mehr das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also die Summe aller wirtschaftlichen Leistungen eines Landes, soll zählen, sondern es werden sogenannte Wohlfahrts- und Nachhaltigkeitsindikatoren erhoben. Sie reichen von sozialen Faktoren über Umwelt- und Klimaschutz, Bildung und Forschung, Demografie bis zu öffentlichen Finanzen und der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.

Kritik von der Opposition

Für die frühere Regierungspartei CDU, die bis zum Regierungswechsel das Wirtschaftsministerium führte, der neue Ansatz der falsche Weg. "Für eine gute, prosperierende und nachhaltige Wirtschaftspolitik braucht es mehr als einen vom Minister definierten ökologischen Glücksindex und neue Wohlstandskriterien", kritisiert die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionfraktion im Bundestag, die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Das BIP bleibe national und international zentraler Wachstumsmaßstab, "darin wird sich auch der Wirtschaftsminister messen lassen müssen".

Julia Klöckner ist jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Es sei zu kurz gegriffen ist, ökologischen Interessen und Zielen uneingeschränkte Vorfahrt einzuräumen. "Bei allem, was wir tun, müssen wir die Belange der ordentlich wirtschaftenden Menschen, der Unternehmer und ihrer Beschäftigten, ernst nehmen, um den Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort Deutschland in seiner Breite zu stärken und resilienter zu machen", so Klöckner.