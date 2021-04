Sowjetischer "Herr der Ringe" bei YouTube aufgetaucht

1991 wurde im sowjetischen Fernsehen eine Fernsehadaption von "Der Herr der Ringe" mit dem Titel "Khraniteli" (übersetzt "Bewahrer") ausgestrahlt. Das zweistündige Werk, die einzige "Herr der Ringe"-Adaption, die in der Sowjetunion entstanden ist, galt als verschollen. Doch jetzt ist diese Version der Saga auf YouTube wieder aufgetaucht.

Es handelt sich um eine Low-Budget-Produktion, die zehn Jahre vor dem Erscheinen des ersten Teils von Peter Jacksons Filmtrilogie von 2001 ausgestrahlt wurde.

"Khratineli" wirkt wie aus einer anderen Zeit: Die Kostüme und Kulissen sind nur angedeutet, die Spezialeffekte sind einfach, und viele der Szenen erinnern eher an eine Theaterproduktion als an einen Kinofilm à la Hollywood. Die Musik der Inszenierung, die von Andrei Romanov von der Rockband Akvarium stammt, verleiht der Produktion einen eindeutig sowjetischen Touch; niemand wird auf die Idee kommen, diesen "Herrn der Ringe" mit Jacksons Filmen zu vergleichen.

"Khratinelli" schon mehr als eine Million Klicks

Nach der Ausstrahlung 1991 im Leningrader Fernsehen verschwand die Adaption in der Versenkung, wie die britische Zeitung The Guardian berichtet. Der Nachfolger des Leningrader Fernsehens, 5TV, stellte den Film letzte Woche auf YouTube ein, wo er in nur wenigen Tagen mehr als 800.000 Aufrufe erzielte.

"Fans haben in den Archiven gesucht, aber konnten diesen Film seit Jahrzehnten nicht finden", zitierte The Guardian die russischsprachige Publikation "World of Fantasy". Dort ist die Begeisterung über das überraschende Auftauchen ebenfalls sehr groß: "Es sollte eine Trophäe für die Person geben, die diese Fassung gefunden und digitalisiert hat", schrieb ein User.

Laut The Guardian hat der Leningrader Fernsehsender nicht nur Tolkiens Trilogie "Herr der Ringe", sondern auch eine Adaption von "Der kleine Hobbit" im Jahr 1985 ausgestrahlt.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern J.R.R. Tolkien prägte das Fantasy-Genre Die Werke des britischen Schriftstellers und Sprachwissenschaftlers John Ronald Reuel Tolkien gehören zu den erfolgreichsten der Literaturgeschichte. Seit ihrer Veröffentlichung ziehen die Geschichten aus Mittelerde Millionen Menschen in ihren Bann - ob auf Papier oder auf der Leinwand.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Kindheit voller Schicksalsschläge Der kleine John Ronald Reuel Tolkien (re.) ist auf diesem Bild gerade mal elf Monate alt. Es entstand in Südafrika, wo er geboren wurde. Nach dem Tod des Vaters zog seine Mutter mit ihm und seinem jüngeren Bruder nach England. Acht Jahre später - Tolkien war erst zwölf - starb auch sie. Die Brüder kamen als Waisen in die Obhut eines Priesters, der mit der Familie befreundet war.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Vorlage für das Auenland Tolkien wuchs auf in einem ländlichen Vorort der englischen Industriestadt Birmingham. Die idyllische Landschaft, in der er seine Kindheit und Jugend verbrachte, diente ihm später als Vorlage für das Auenland. Er war ein exzellenter Schüler, interessierte sich für Sprachen, Literatur und Poesie. In Birmingham lernte er auch seine spätere Frau Edith kennen, die er im März 1916 heiratete.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Sprachgenie und Spracherfinder Während seines Studiums in Oxford vertiefte Tolkien sein Interesse an Sprachen und altenglischer Literatur. Latein und Griechisch sprach er fließend, nebenher lernte er noch Gotisch, Walisisch und Finnisch. Seine Begeisterung für Sprachen reichte so weit, dass er während des Studiums begann, eigene Sprachen zu erfinden.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Inspiration des Schreckens Frisch verheiratet musste Tolkien im Juli 1916 an die Front und kämpfte in der größten Schlacht des Ersten Weltkriegs an der Somme. Monatelang kämpfte er an der Front, war dem Elend der Soldaten und dem Tod ganz nah. Als er am Schützengrabenfieber erkrankte, kam er ins Lazarett. Erschüttert von den Grausamkeiten des Krieges begann er schließlich auf der Krankenstation zu schreiben.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Vom Hobby-Autor zum Jahrhundert-Schriftsteller Nach dem Krieg arbeitete Tolkien als Dozent, später als Professor für Sprachwissenschaften und Literatur. Nebenbei schrieb er. 1937 erschien sein Fantasy-Roman "Der Hobbit" und wurde ein riesiger Erfolg. Kurz darauf begann der Hobby-Autor die Arbeit an dem Roman, der ihn zum Jahrhundert-Schriftsteller machte.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Überragender Erfolg mit "Der Herr der Ringe" Rund 15 Jahre schrieb Tolkien an seinem "Herr der Ringe", einer komplexe Geschichte um einen Ring, gute Hobbits, Elben und Zwerge, böse Mächte, gefährliche Orks und Trolle, allesamt angesiedelt im Fantasiereich Mittelerde. Der Roman zählt zu den meistverkauften Bücher aller Zeiten. Die Verfilmungen des Stoffes wurden mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet und spielten Milliarden US-Dollar ein.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Die letzte Geschichte erscheint posthum In seinen letzten Lebensjahren arbeitete Tolkien am "Silmarillion", den Vorgeschichten zu seinen großen Romanen. Aber der Tod war schneller. Tolkien konnte die Sammlung nicht vollenden. Auf seinen Wunsch hin wurde sie postum von seinem Sohn Christopher überarbeitet, vervollständigt und veröffentlicht.

125 Jahre J.R.R. Tolkien - Das bewegte Leben des Schöpfers von Mittelerde in Bildern Letzte Ruhe in Oxford Tolkien starb 1973, zwei Jahre nach seiner Frau. Das Ehepaar ist zusammen auf einem Friedhof in Oxford begraben. Auf ihrem Grabstein sind die Namen Beren und Lúthien zu lesen. Es sind die Namen eines Liebespaars aus Tolkiens Fantasiewelt. Die Liebe zu seiner Frau habe ihn zu diesen beiden Charakteren inspiriert, sagte Tolkien einmal. Autorin/Autor: Felix Schlagwein



few/so (The Guardian, Vulture, Newsweek)