Sorge vor Pleitewelle in Frankreich

Wie in allen europäischen Ländern ist auch in Frankreich der Strompreis stark gestiegen. Die Regierung in Paris will die Kosten für Privatverbraucher deckeln, für Unternehmen aber bisher nicht. Einige Firmen fürchten, bald nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.