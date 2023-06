Junge Frauen tragen in diesem Sommer Tube Tops oder Crop Tops - Hauptsache bauchfrei. Der Look, der - inspiriert von Christina Aguilera, Britney Spears und Co. - vor 20 Jahren auf deutschen Schulhöfen Debatten über Freizügigkeit auslöste, ist wieder in und wird heute mit weiten Hosen kombiniert. Der Begriff Y2K-Style beschreibt aktuelle Mode, die sich an den Nuller Jahren orientiert.