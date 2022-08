Symbiose von Mensch und Tier

"Die große Wanderung" - so nennen die Inuit die Zeit der Sommermonate, wenn die Wale aus der Arktis in die weiter südlich gelegenen Buchten und Fjorde vordringen. Die Belugas haben für die Indigenen Kanadas große Bedeutung - sowohl kulturell als auch als Beutetiere. In der kleinen Stadt Churchill wird die Beziehung zwischen Mensch und Tier mit diesem Graffiti gewürdigt.