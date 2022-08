Somalia: Unübersichtliche Lage nach Terrorangriff in Mogadischu

Der Angriff bewaffneter islamistischer Extremisten auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu dauert weiter an. Nach Polizeiangaben hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 19 erhöht. Bei dem Angriff, der am Freitagabend begonnen hatte, wurden mindestens 40 weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer.

Sicherheitskräfte haben offenbar Probleme, die Lage im "Hayat"-Hotel unter Kontrolle zu bringen. Teile des Hotels seien zwar von der Polizei gesichert worden, allerdings gebe es weiterhin Gegenwehr von den Terroristen, hieß es vor Ort.

Zwei der Angreifer sind demnach noch am Leben und mit Handgranaten und Kalaschnikows bewaffnet. Sie sollen sich in den oberen Stockwerken des Hotels befinden. Ursprünglich gingen die Sicherheitskräfte von vier bis fünf Kämpfern aus, zwei der Terroristen wurden nach Angaben der Polizei kampfunfähig gemacht.

Terrorgruppe Al-Shabaab für Terrorangriff verantwortlich

In der Nacht zu Samstag bekannte sich die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab zu dem Angriff auf das Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens Aden Adde.

Ein schwerbewaffneter Polizist nähert sich dem Hotel-Gebäude

Unmittelbar vor dem Angriff hatten sich bereits zwei Selbstmordattentäter in zwei Fahrzeugen in die Luft gesprengt. Die Terroristen waren nach eigenen Angaben außerdem für einen Anschlag mit einer Mörsergranate am Flughafen verantwortlich

Bei den Angriffen handelt sich um den ersten großangelegten Terrorakt seit Somalias neugewählter Präsident Hassan Sheik Mohamud im Mai sein Amt übernahm. Das Land am Horn von Afrika mit rund 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Anschlägen der Terrorgruppe Al-Shabaab erschüttert. Sie kontrolliert weite Teile des Südens und der Zentralregionen.

hf/kle (rtr, afp, dpa)