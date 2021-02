Sollte man Finanztipps auf Reddit befolgen?

Es könnte noch einiges zukommen auf r/wallstreetbets, ein lebhaft genutztes Forum auf der Social-Media-Plattform Reddit. Einer größeren Öffentlichkeit wurde es bekannt, als seine Nutzer unlängst Aktienkurse erst zum Höhenflug und dann zum Absturz brachten.

Am Dienstag schienen den von Reddit-Nutzern gestarteten Kauf-Kampagnen langsam die Luft auszugehen, und auch die Wochenmitte brachte keine Trendwende. Termingeschäfte auf Silber gaben fünf Prozent nach, Aktien des Videospielhändlers Gamestop fielen um fast 50 Prozent.

Der Silberpreis war am Montag um über zehn Prozent auf den höchsten Stand seit acht Jahren geklettert, nachdem Nutzer von r/wallstreetbets das Edelmetall zum neuen Anlageziel erklärt hatten. Zuvor hatten sich die Hobbyanleger verabredet, mit einer Handelsapp namens RobinHood massiv Gamestop-Aktien zu kaufen. So trieben sie den Kurs in die Höhe mit dem Ziel, großen Hedgefonds zu schaden, die auf einen Kursverfall der Aktie gewettet hatten.

Als es nach Gamestop um das vermeintlich unterbewertete Silber ging, äußerten übrigens einige Nutzer den Verdacht, der Tipp sei nur ein Versuch, die Märkte zu manipulieren. Andere glaubten, ein Hedgefonds könne dahinterstecken.

Zwar hat an den Finanzmärkten inzwischen die Kurskorrektur begonnen - die Frage ist, ob das auch für die Finanzforen auf Reddit gilt.

"Ask us anything"

Die auf r/wallstreetbets abgesprochenen Kaufaktionen bescherten dem Forum nicht nur internationale Aufmerksamkeit, sondern auch fünf Millionen neue User. Aber auf Reddit gibt es zahlreiche weitere Foren, die sich alle mit Wirtschaft und Finanzen beschäftigen, die Liste der besonders wachstumsstarken "Subreddits" dieser Kategorie umfasst allein 70 Einträge.

Einige dieser Communities widmen sich einer langfristigen Finanzplanung. Dazu gehören Foren rund um den Immobilienkauf, die FI/RE-Bewegung (Financial Independence/Retire Early), die zum Ziel hat, sich möglichst schnell mit genug Geld zur Ruhe setzen zu können, oder das Gegenstück "r/FIREd_and_Bored", einem Forum "für Leute, die früh in Rente gegangen sind oder finanzielle Unabhängigkeit erlangt haben und sich jetzt langweilen", wie es in der Selbstbeschreibung heißt.

Dann gibt es Foren mit kurzfristigeren Zielen, bei denen es vor allem ums Sparen geht. Nutzer von r/povertyfinance oder r/almosthomeless suchen hier Rat, weil sie sich keinen Zahnersatz leisten oder nicht länger in ihrem Auto wohnen können. Einige beklagen hier ihr finanzielles Leid, andere spenden Trost oder geben Tipps, wie sich das Blatt vielleicht wenden ließe.

"Man sieht oft diese Posts von Leuten, die mit ihren Investments Tausende oder gar Millionen Dollar verdient haben", schreibt ein Nutzer auf r/povertyfinance. "Ich würde viel dafür geben, wenn sich von denen jemand erbarmen würde und mir mit den Raten für mein Auto und mein Haus helfen könnte."

"Mir hilft es, wenn ich mich an kleine Erfolge der letzten Zeit erinnere", schreibt ein anderer. "Zum Beispiel wenn ich meine Internetverbindung pünktlich bezahlen konnte oder einen Strafzettel. Das ist nicht viel, aber mir hilft das."

Proteste an der Wall Street: Einige sehen die "Reddit Revolution" als Aufstand der Kleinanleger gegen die Finanzindustrie

Das Anti-Instagram

Reddit stand weniger im Fokus der Öffentlichkeit und wurde auch weniger kritisiert als Facebook und Twitter, vor allem seit es stärker gegen extremistische Inhalte vorgeht, für die es früher bekannt war. Doch seit der vergangenen Woche schauen nun alle auf Reddit.

"Reddit ist online, aber es spiegelt den Rest der Welt wider. Das sind echte Menschen mit echten Interessen", sagt Christine Lagorio-Chafkin vom US-Wirtschaftsmagazin Inc. Ihr Buch "We are the Nerds" ist eine Art Reddit-Biografie. "Die Geburt und das turbulente Leben von Reddit, dem Kulturlabor des Internets", lautet übersetzt der Untertitel des bisher nicht auf Deutsch verfügbaren Titels.

Die Nutzer von r/wallstreetbets "interessieren sich halt einfach für gelegentliches Daytrading", sagt sie der DW. Die teilweise brutale Ehrlichkeit vieler Beiträge erklärt sie damit, dass jeder auf Reddit Pseudonyme verwendet anstatt echter Namen.

"Das erlaubt den Nutzern, offener über private Dinge zu sprechen, etwa ihre Beziehungen, ihre psychische Gesundheit oder ihre Finanzen, auch wenn es nicht so gut läuft." Auf Instagram oder Facebook sei das anders. "Dort wollen sich alle als glänzende, photogeshoppte Version ihrer selbst darstellen. Aber auf Reddit sprechen sie über ihre wirklichen Probleme."

Alles rund um die Finanzen

Das würde das Interesse an r/personalfinance erklären, einem Forum, das sich mit Haushaltsplanung, Sparen, Geldanlage und ähnlichem beschäftigt und über 14 Millionen Abonnenten hat. Es gibt auch zahlreiche kleinere Ableger, deren Inhalte auf bestimmte Länder und Regionen zielen.

So gibt es für Menschen in der Europäischen Union das Forum r/eupersonalfinance, wo es unter anderem um finanzielle Hürden geht, die es beim Umzug von einem EU-Land in ein anderes zu überwinden gilt.

Ein paar allgemeine Fragen tauchen in all diesen Foren immer wieder auf: Ich habe etwas Geld geerbt - was soll ich jetzt damit machen? Ist es besser, auf den Kauf einer Immobilie zu sparen oder soll ich in Aktien investieren? Ich werde heiraten - sollte ich mit mit meinem Partner ein Bankkonto teilen? Einige Nutzer schlüsseln ihre monatlichen Ausgaben detailliert auf und fragen die anderen, wo sie Optimierungsbedarf sehen.

Schwarm-Intelligenz

Es ist nicht ohne Risiko, von Fremden finanzielle Ratschläge anzunehmen. Doch es kann durchaus hilfreich sein, sagt Christine Laudenbach, Professorin für Finanzwirtschaft an der Universität Bonn. "Wenn ich auf meinen Post 100 Antworten bekomme, dann kristallisiert sich oft etwas heraus, das viele Leute sagen."

"Viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, teilen mir ihre Erfahrungen mit. Dieser Erfahrungsaustausch kann manchmal besser sein, als zu einem Berater zu gehen", so Laudenbach zur DW. "Das hat mit Diversifizierung zu tun. Eine Person gibt mir vielleicht einen schlechten Tipp. Hier aber habe ich automatisch eine große Bandbreite."

Das könne nützlich sein für Menschen, die in ihrem sozialen Umfeld keine finanzieller Beratung finden oder sich einfach nicht trauen zu fragen. "Das ist auch kulturell bedingt. In Deutschland redet man nicht über Geld", sagt die Spezialistin für Verhaltensökonomie. Da sei die Anonymität bei Reddit hilfreich. "Die Leute dort sind vielleicht auch deshalb so offenherzig, weil sie gar nicht wissen, mit wem sie das sonst besprechen könnten."

Erst viral, dann vergessen?

Die Zahl der Deutschen, die bei Reddit über Geld reden wollen, nimmt jedenfalls zu. Bei r/Finanzen, einem 2014 gegründeten Forum für den deutschsprachigen Raum, haben sich die Nutzerzahlen in den letzten drei Monaten von 40.000 auf 80.000 verdoppelt. Daran hatte vielleicht auch der Höhenflug des Bitcoin seinen Anteil. Doch als der Kampf gegen die Leerverkäufer von Gamestop-Aktien begann, stieg die Zahl der Abonnenten besonders stark.

Allerdings sind nicht alle Nutzer glücklich über das schnelle Wachstum ihrer Communities. "Subreddits wie r/wallstreetbets haben sich dauerhaft verändert und ich glaube nicht, dass der Zustrom neuer Leute etwas Gutes mit sich bringt", sagte ein Nutzer mehrerer englischsprachiger Foren gegenüber DW. "Ich bin schon seit ein paar Jahren hier und habe den Eindruck, dass niemand lange als aktiver Teilnehmer dabei bleibt. Alle fünf oder sechs Monate wechseln die Leute, und die Älteren plappern einfach das nach, was sie hier als Neulinge gehört haben."

Für die meisten Anleger wäre es ohnehin besser, wenn sie ihre Investitionen einfach ruhen ließen, sagt Finanzprofessorin Laudenbach. Daytrading mache keinen Sinn, wenn Menschen ein finanzielles Polster aufbauen oder für die Rente vorsorgen wolle.

Das heiße aber nicht, dass Daytrading keinen Spaß machen kann. "Es ist ein sehr schmaler Grat. Ich denke, viele in diesen Foren wissen, dass das ein Spiel mit dem Feuer ist. Gefährlich wird es, wenn da jemand mitspielt, dem das nicht bewusst ist", so Laudenbach.

Möglich ist auch, dass viele einfach das Interesse verlieren, bevor sie größeren Schaden anrichten. "Man könnte die Lebensdauer solcher Entwicklungen mit der von Internet-Memes vergleichen", sagt Reddit-Expertin Lagorio-Chafkin. "Sie tauchen plötzlich auf, gehen viral und verblassen dann wieder. Nach einer Weile sind die Leute davon einfach gelangweilt."