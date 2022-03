Made in Germany

Solaranlagen-Leasing: Sparen und die Umwelt schützen

Die Energiepreise in den USA explodieren. Das trifft vor allem ärmere Menschen. In New Orleans hatte eine Firma eine Geschäftsidee: sie verleast Solaranlagen an Einkommensschwache. So sparen sie Geld und tragen zur nachhaltigen Energieerzeugung bei.