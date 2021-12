Lernerporträts

Sofía aus Chile

Lecker Pommes essen gehen, am besten in ihrer Lieblingsstadt Stuttgart, wäre etwas, was sie gern in Deutschland machen würde. Und natürlich ein bisschen das Partyleben kennenlernen!

Audio anhören 02:22 Sofía aus Chile

Name: Sofía Land: Chile Geburtsjahr: 2003 Ich lerne Deutsch, weil …

es eine interessante Sprache ist. An meinem ersten Tag in Deutschland …

würde ich viel essen. Ich mag das deutsche Essen. Das ist für mich typisch deutsch:

Bier. Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Die Fußballleidenschaft. In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In Stuttgart, weil es dort schön ist. Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Den Akkusativ und den Dativ. Mein deutsches Lieblingswort:

„Pommes“. Welche deutschen Wörter ich immer verwechsle:

„aus“ und „nach“. Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Aller Anfang ist schwer.“ Mein größter Wunsch oder Traum ist:

Viele Länder zu bereisen. Mein Tipp für andere Deutschlernende:

So viel wie möglich Deutsch sprechen. Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Wie sind die Partys bei euch? Ich mag nämlich Partys! Meine Erfahrungen mit den Deutschlernangeboten der Deutschen Welle:

Wir haben sie in der Klasse viel genutzt – und hatten viel Spaß dabei.

