Dresden: Der älteste Weihnachtsmarkt

Am Anfang war der Striezelmarkt. Der 1434 ins Leben gerufene Weihnachtsmarkt ist der urkundlich älteste in Deutschland. Zum 588. Mal öffnet der Markt in diesem Jahr seine Pforten. Neben vielen Attraktionen und Glühwein ist es vor allem der Dresdner Christstollen, der Striezel, der die Besucher anzieht. Das Weihnachtsgebäck ist Namensgeber des Marktes und in ganz Deutschland bekannt.