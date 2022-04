So ist das mit dem Hunger

Entwicklungshilfe: Jeder achte Euro auf der Streichliste

Als Finanzminister Lindner den Haushalt 2022 entwarf, sah er durchaus Sparpotenzial bei der Entwicklungshilfe. Ein Ansatz, den der Krieg in der Ukraine in Frage stellt. Sogar in Lindners FDP regt sich Widerstand.