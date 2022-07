Kamele: Wie geschaffen für die Hitze

Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht gehört haben, speichern Kamele in ihren Höckern kein Wasser, sondern Fett. Dieses können sie in Energie umwandeln, wenn sie lange Zeit ohne andere Ressourcen auskommen müssen. Außerdem können sie so leichter Wärme aus ihrem Körper abgeben. Kamele können wochen- oder sogar monatelang ohne Wasser auskommen und dann mehr als 100 Liter auf einmal trinken.