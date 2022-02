Snowboard: Kim gewinnt Gold, Ettel wird Elfte

Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel hat im olympischen Finale in der Disziplin Halfpipe den elften Platz belegt. Die 20-Jährige brachte es mit ihrem besten Lauf auf 57,50 Punkte und hatte damit im Kampf um die Medaillen keine Chance. Alleine die Qualifikation für das Finale, in das sie als Elfte bei zwölf Startplätzen eingezogen war, war für die Bayerin schon ein großer Erfolg. "Ich bin mega-glücklich, dass ich mit meinen Helden im Finale fahren durfte. Was will ich mehr. Jetzt kann ich entspannt nach Hause fahren", sagte Ettel.

Die Goldmedaille im Genting Snow Park von Zhangjiakou sicherte sich Topfavoritin Chloe Kim aus den USA. Für ihren besten Lauf erhielt sie 94,00 Punkte. Silber ging an Queralt Castellet aus Spanien, Bronze an die Japanerin Sena Tomita.

Gold für US-Eiskunstläufer Chen - Japans Hanyu Vierter

Der US-Amerikaner Nathan Chen präsentiert sich in Topform

Nathan Chen hat sich mit einer glänzenden Kür zum Olympiasieger gekrönt. Mit 332,60 Punkten gewann der 22 Jahre alte Eiskunstläufer aus den USA vor den Japanern Yuma Kagiyama (310,05) und Shoma Uno (293,00). Chen entthronte mit einer Kür, in der er fünf Vierfach-Sprünge präsentierte, Yuzuru Hanyu. Der Japaner landete mit 283,21 Punkten nur auf den enttäuschenden vierten Rang. Chen hatte seine Topform schon zuvor gezeigt. Mit 113,97 Punkten stellte er einen Weltrekord für ein Kurzprogramm auf. Japans Eiskunstlauf-König Hanyu konnte eine verpatzte Kurzkür nicht mehr wettmachen. Der 27 Jahre alte Ausnahmekönner hatte nach Rang acht in der Kurzkür viel riskiert. Der deutsche Meister Paul Fentz hatte sich nicht qualifizieren können.