Slowakischer Regierungschef Fico durch Schüsse verletzt

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung angeschossen worden. Unter Berufung auf den stellvertretenden Parlamentsvorsitzenden Lubos Blaha meldeten slowakische Medien, Fico sei in der Stadt Handlova im Zentrum des Landes von Schüsse getroffen worden. Er befinde sich derzeit in einem Krankenhaus. Nach Angaben der Klinikleitung in Handlova soll Fico in die Hauptstadt Bratislava verlegt werden.

Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, er habe mehrere Schüsse gehört und gesehen, wie ein Mann von der Polizei festgenommen worden sei. Der Festgenommene sei von Sicherheitskräften in ein Auto gebracht und weggefahren worden. Das Büro Ficos nahm zunächst nicht Stellung zu den Angaben. Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova verurteilte den "brutalen und rücksichtslosen Angriff".

sti/kle (afp, dpa, rtr)